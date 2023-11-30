Новости Ида-Вирумаа
30.11.2023, 16:01

Умерла Татьяна Магерова, долгие годы занимавшаяся в Нарве проблемами наркозависимых

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Татьяна Магерова
Татьяна Магерова
ФОТО: Facebook

Сегодня пришла печальная весть о том, что после тяжелой продолжительной болезни скончалась нарвитянка Татьяна Магерова, много сил отдавшая социальной работе в приграничном городе.

Татьяна руководила разными НКО, все они так или иначе были связаны с реабилитацией наркозависимых и людей с алкогольной зависимостью, занималась проблемами ВИЧ-инфицированных и молодежи, работала в Нарвской управе.

Прощание с Татьяной состоится в Нарве в субботу в 11.00 по адресу Калда, 5.

Татьяне Магеровой было 58 лет.

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RusDelfi
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