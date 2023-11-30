30.11.2023, 16:01
Умерла Татьяна Магерова, долгие годы занимавшаяся в Нарве проблемами наркозависимых(15)
ФОТО: Facebook
Сегодня пришла печальная весть о том, что после тяжелой продолжительной болезни скончалась нарвитянка Татьяна Магерова, много сил отдавшая социальной работе в приграничном городе.
Татьяна руководила разными НКО, все они так или иначе были связаны с реабилитацией наркозависимых и людей с алкогольной зависимостью, занималась проблемами ВИЧ-инфицированных и молодежи, работала в Нарвской управе.
Прощание с Татьяной состоится в Нарве в субботу в 11.00 по адресу Калда, 5.
Татьяне Магеровой было 58 лет.