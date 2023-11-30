„Приднестровье - это как Нарва. Но эстонцы не пустили туда российские войска“. Почему МИД Молдовы пытается надавить на Россию

„В таком заявлении нет ничего удивительного, - считает Михаил Сиркели. - Так как это - официальная позиция Республики Молдова. Более того, это - обязательство Российской Федерации“.

„Не будем забывать, что в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ Россия взяла на себя обязательство вывести части 14-й армии с территории Приднестровья, - напоминает Сиркели. - И Республика Молдова на всех площадках, на которых есть такая возможность, напоминает об этом. Есть решение Европарламента, которое признает территорию Приднестровья оккупированной российскими войсками. Получается, что 20 процентов нашей территории оккупировано войсками Российской Федерации. Это же заявление было сделано и по отношению к Грузии - по поводу Абхазии и Южной Осетии.

Вразумится ли Россия? Я в этом не уверен. Путинская Россия на сегодняшний день взяла курс на восстановление Советского Союза, это совершенно очевидно. На возвращение в лоно Москвы своих бывших колоний. Путинская Россия продвигает имперскую политику и имперский нарратив. Она пытается оккупировать Украину, и следующей логичной естественной целью в случае, если бы у России все получилось в Украине, была бы Молдова. Это показывают отчеты и заявления некоторых военных в РФ, поэтому я не думаю, что Россия собирается выводить с территории Приднестровья свои войска“.

Какие проблемы для Молдовы создают российские войска в Приднестровье?

По словам Михаила Сиркели, такое соседство угрожает европейскому пути Молдовы, подрывает ее независимость и суверенитет. „В этом, с моей точки зрения, была долгосрочная политика Российской Федерации, - уверен журналист. - Когда она к этому пришла - сложно сказать. Был ли это такой „задел на будущее“, заложенный еще в момент развала Советского Союза. Но то, что Россия давно рассматривает Приднестровье как сдерживающий якорь, - они этого даже не скрывают. Это - нарратив, который звучит от пророссийских политиков.