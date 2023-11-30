„Приднестровье - это как Нарва. Но эстонцы не пустили туда российские войска“. Почему МИД Молдовы пытается надавить на Россию(9)
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николай Попеску заявил, что на ежегодной встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ делегация Молдовы призовет Россию вывести свои войска из Приднестровья. Исполнительный директор центра Piligrim-Demo и журналист Михаил Сиркели рассказал RusDelfi о том, есть ли надежда на то, что войска действительно будут выведены.
„В таком заявлении нет ничего удивительного, - считает Михаил Сиркели. - Так как это - официальная позиция Республики Молдова. Более того, это - обязательство Российской Федерации“.
„Не будем забывать, что в 1999 году на Стамбульском саммите ОБСЕ Россия взяла на себя обязательство вывести части 14-й армии с территории Приднестровья, - напоминает Сиркели. - И Республика Молдова на всех площадках, на которых есть такая возможность, напоминает об этом. Есть решение Европарламента, которое признает территорию Приднестровья оккупированной российскими войсками. Получается, что 20 процентов нашей территории оккупировано войсками Российской Федерации. Это же заявление было сделано и по отношению к Грузии - по поводу Абхазии и Южной Осетии.
Вразумится ли Россия? Я в этом не уверен. Путинская Россия на сегодняшний день взяла курс на восстановление Советского Союза, это совершенно очевидно. На возвращение в лоно Москвы своих бывших колоний. Путинская Россия продвигает имперскую политику и имперский нарратив. Она пытается оккупировать Украину, и следующей логичной естественной целью в случае, если бы у России все получилось в Украине, была бы Молдова. Это показывают отчеты и заявления некоторых военных в РФ, поэтому я не думаю, что Россия собирается выводить с территории Приднестровья свои войска“.
Какие проблемы для Молдовы создают российские войска в Приднестровье?
По словам Михаила Сиркели, такое соседство угрожает европейскому пути Молдовы, подрывает ее независимость и суверенитет. „В этом, с моей точки зрения, была долгосрочная политика Российской Федерации, - уверен журналист. - Когда она к этому пришла - сложно сказать. Был ли это такой „задел на будущее“, заложенный еще в момент развала Советского Союза. Но то, что Россия давно рассматривает Приднестровье как сдерживающий якорь, - они этого даже не скрывают. Это - нарратив, который звучит от пророссийских политиков.
Интересно, что о молдавской государственности в Молдове говорят только пророссийские политики. В их представлении есть государство Республика Молдова, которое отказывается от румынской идентичности и признает молдавскую идентичность. Последнюю же придумал Сталин, ее навязывали в период СССР - молдавский язык, молдавскую культуру. Мол, мы не румыны. Именно этот нарратив толкают пророссийские политики. В геополитическом же смысле Приднестровье удерживает Молдову от интеграции в Евросоюз, оставляя в зоне влияния России. Как только заходит разговор о евроинтеграции, сразу возникает вопрос - а что с Республикой Молдова? Страны Балтии - Эстонию, например, - миновала эта участь. В Эстонии тоже есть такие территории - Нарва, например, но эстонцы не допустили, чтобы российские войска там появились. Если бы они там были, ситуация была бы иной. У нас же российские войска есть - их немного, но они есть“.
Какова формальная причина нахождения российских войск на территории Молдовы и может ли вспыхнуть конфликт, если они оттуда уйдут?
Президент Молдовы Майя Санду не один раз предлагала вывести российские миротворческие войска из Приднестровья, заменив их наблюдателями ОБСЕ. BBC Russian писал, что российский МИД негативно относится к таким предложениям, считая, что они подрывают „усилия по мирному урегулированию“.
Молдавский журналист уверен, что такие опасения беспочвенны. „Молдова сразу после проигрыша в приднестровском конфликте отказалась от решения приднестровского вопроса военным путем. В Молдове тема реинтеграции не является приоритетом, согласно общественным опросам. Людей эта тема не волнует, она не входит, по-моему, даже в первую десятку.
Самое же главное - Молдова не собирается решать вопрос Приднестровья военным путем, так что населению не угрожает никакая агрессия со стороны правого берега Республики Молдова. И тут возникает вопрос, от чего тогда российские войска охраняют Приднестровье?“
Сейчас на территории Приднестровья находится два типа российских войск - миротворцы и ОГРВ (ограниченный контингент российских войск) - остатки 14-й армии. По словам Михаила Сиркели, последний тип войск находится на территории Молдовы абсолютно нелегально. Если у миротворцев есть определенный статус и Молдова признает их право нахождения на ее территории, то ОГРВ находится там незаконно - у них нет там никакого статуса.
„Что они там защищают? От кого? Молдова не собирается нападать на Приднестровье, это уже заявлялось много раз и это видно. Страна не укрепляет свой военный потенциал, не наращивает вооружение. Ничего этого нет. Поэтому какие протесты там могут возникнуть и против чего там будут протестовать - тоже не очень понятно“, - говорит журналист. Вариант отделения Приднестровья и образования независимого государства не кажется жизнеспособным.
"Я не вижу такого варианта. Никто не признает Приднестровье. Даже Россия. Это тот же вариант, что и с Нагорным Карабахом - его ведь тоже никто не признал, включая Армению. Когда Россия признала Абхазию и Северную Осетию, у приднестровцев появилась надежда, что то же самое может произойти с Приднестровьем, но они этого не сделали“ - напоминает Сиркели.
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