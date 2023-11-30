„Может, кто-то еще проснется?“ С декабря граждан РФ с аннулированными ВНЖ обяжут покинуть Латвию

В сентябре глава Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе сообщила, что ее управление разослало 3255 проживающим в Латвии российским гражданам письма о том, что в связи с новыми требованиями Закона об иммиграции они должны покинуть страну или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях. Было установлено, что 73 человека находятся за границей, а еще 200 не имеют задекларированного места жительства в Латвии.