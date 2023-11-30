„Может, кто-то еще проснется?“ С декабря граждан РФ с аннулированными ВНЖ обяжут покинуть Латвию(16)
Завтра стартует второй этап выдворения из Латвии граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на статус постоянного жителя ЕС. Эти люди получат распоряжение о выезде в срок до 30 дней. Сколько тех, чье нахождение на территории Латвии теперь незаконно, Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) обещает подсчитать к середине декабря. Rus.Delfi.Lv рассказывает, что ждет все категории граждан РФ, попавших под поправки Закона об иммиграции.
В сентябре глава Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе сообщила, что ее управление разослало 3255 проживающим в Латвии российским гражданам письма о том, что в связи с новыми требованиями Закона об иммиграции они должны покинуть страну или пытаться получить временный ВНЖ на других основаниях. Было установлено, что 73 человека находятся за границей, а еще 200 не имеют задекларированного места жительства в Латвии.