Как в новогоднюю ночь вместо салюта устроить „взрыв“ в спальне?

Начать лучше со стильной прелюдии, которая в последний день года, разумеется, включает в себя свежие устрицы, бутылку хорошего марочного шампанского и, конечно же, близкого партнера. Ласки, объятия, поцелуи и возбуждающие напитки станут отличным началом, но чтобы по-настоящему оживить вечер, рекомендуем приобрести несколько чувственных настольных игр, чтобы „разогреться“. Настольные или ролевые игры помогут быстро переместиться из особой атмосферы 31 декабря сразу в мир удовольствий.

Для него, для нее и для обоих

Вечер в будуаре можно начать с массажа, особенно если сочетать его с различными возбуждающими массажными маслами и кремами. Нет ничего приятнее, чем прикасаться к каждому сантиметру тела друг друга, а выполнять массаж можно не только руками. Подумайте об этом! Во время массажа в качестве помощника можно использовать жидкий вибратор, который предлагает и женщине и мужчине очень интересные ощущения во всем теле.

Далее можно переходить к чуть более пикантным игрушкам. Второй этап направлен на то, чтобы доставить настоящее удовольствие женщине. Известно, что для многих женщин оральная стимуляция доставляет большее удовольствие, чем половой акт. Так что используйте подручный воздушный стимулятор, проявите заботу и помогите любимой достичь первого оргазма. Ммм... какое продолжение и без того уже прелестного дня.

Чем дальше вечер и чем ближе волшебная полночь, тем активнее могут становиться игры в спальне. Теперь нужно стать немного эгоистичнее и подумать о себе, что доставит удовольствие и другой стороне. Наслаждаясь вдвоем, возьмите массажную палочку из коллекции Wildberry, с помощью которой во время проникновения можно стимулировать оба „органа“. На всякий случай – ведь ночь длинная и становится все длиннее – мы рекомендуем мужчинам запастись качественным кольцом для пениса, который в идеале помогает сохранить эрекцию, а в лучшем случае еще и добавит стимуляции.