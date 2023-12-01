Как в новогоднюю ночь вместо салюта устроить „взрыв“ в спальне?
В последний день года совсем не обязательно выходить на зимний мороз, чтобы встретить 2024 год под звуки праздничного салюта. Гораздо приятнее, теплее и чувственнее остаться в уютной спальне и насладиться плотскими удовольствиями вдвоем или в компании. Вот несколько советов и рекомендаций игрушек, с помощью которых в новогоднюю ночь можно устроить в спальне по-настоящему классный „взрыв“.
Начать лучше со стильной прелюдии, которая в последний день года, разумеется, включает в себя свежие устрицы, бутылку хорошего марочного шампанского и, конечно же, близкого партнера. Ласки, объятия, поцелуи и возбуждающие напитки станут отличным началом, но чтобы по-настоящему оживить вечер, рекомендуем приобрести несколько чувственных настольных игр, чтобы „разогреться“. Настольные или ролевые игры помогут быстро переместиться из особой атмосферы 31 декабря сразу в мир удовольствий.
Для него, для нее и для обоих
Вечер в будуаре можно начать с массажа, особенно если сочетать его с различными возбуждающими массажными маслами и кремами. Нет ничего приятнее, чем прикасаться к каждому сантиметру тела друг друга, а выполнять массаж можно не только руками. Подумайте об этом! Во время массажа в качестве помощника можно использовать жидкий вибратор, который предлагает и женщине и мужчине очень интересные ощущения во всем теле.
Далее можно переходить к чуть более пикантным игрушкам. Второй этап направлен на то, чтобы доставить настоящее удовольствие женщине. Известно, что для многих женщин оральная стимуляция доставляет большее удовольствие, чем половой акт. Так что используйте подручный воздушный стимулятор, проявите заботу и помогите любимой достичь первого оргазма. Ммм... какое продолжение и без того уже прелестного дня.
Чем дальше вечер и чем ближе волшебная полночь, тем активнее могут становиться игры в спальне. Теперь нужно стать немного эгоистичнее и подумать о себе, что доставит удовольствие и другой стороне. Наслаждаясь вдвоем, возьмите массажную палочку из коллекции Wildberry, с помощью которой во время проникновения можно стимулировать оба „органа“. На всякий случай – ведь ночь длинная и становится все длиннее – мы рекомендуем мужчинам запастись качественным кольцом для пениса, который в идеале помогает сохранить эрекцию, а в лучшем случае еще и добавит стимуляции.
Когда за удовольствиями до салютов в глазах перевалит за полночь, игру можно немного усложнить. Первое январское анальное приключение? Почему бы и нет, правда? Для него можно приобрести качественные смазки, анальные шарики и другие предназначенные для этой цели игрушки. В некоторые игрушки даже встроено „электричество“, чтобы все шло, так сказать, более плавно. Кстати, не забывайте о том, что игрушки предназначены для обоих!
Ну а если не пугает небольшая порка...
...тогда совсем поздней январской ночью, когда уже кажется, что весь город спит, в спальне можно еще добавить жару. Для идеальной чувственной ночи не будет лишним и небольшой БДСМ-эпизод. Договоритесь о паролях для более легкого „наказания“ и приступайте к делу.
Достаньте из своего тайника все кнуты, шары и другие аксессуары, с помощью которых через легкую боль и покорность можно добавить ночи новые грани удовольствия. Всем нравятся жужжащий звук порки и потрескивание горящей восковой свечи. Тот, кому это не нравится, просто лжет...
Более смелым в завершение вечера можно посоветовать полную смену ролей: с помощью страпона-фаллоимитатора создаются новые ситуации, где стирается граница между мужчиной и женщиной, социальные устои забываются, а навязанные ролями повседневные заботы исчезают. Это настоящее освобождение, но только для самых смелых!
Понятно, что не обязательно заходить так далеко. Но если вы хотите проверить себя и изучить сокровенные фантазии друг друга, то почему бы не поэкспериментировать? Можно ли выбрать лучшее время, чтобы раскрыть партнеру свою душу, чем ночь, когда один год сменяется другим? С чего же еще начинать новый год, полный чувственных переживаний?
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