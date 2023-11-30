Срочно разыскиваются гномики! Не упустите возможность порадовать подарками детей из кризисных семей в Эстонии

Уже десять лет подряд волонтёры „Тепла сердец“ проделывают огромную работу - составляют списки ребят по всей Эстонии, чьи семьи в силу разных обстоятельств не могут позволить себе сделать подарок ребёнку, ищут людей, которые готовы исполнить желания детей, собирают и сортируют подарки, организуют благотворительный праздник, где вручают нарядные пакеты с долгожданными сюрпризами и теплыми пожеланиями…

„В прошлом году мы побили все рекорды, - рассказывают учредители НКО „Тепло сердец“ Анна Рехема и Виктория Ерофеева. - Тогда буквально за несколько часов более чем 200 гномиков нашли своих подопечных“. По словам Анны и Виктории, в акции может принять участие любой человек, даже если он не живет в Эстонии - например, ежегодно подарки подопечным „Тепла сердец“ делает довольно много людей из Финляндии.

С каждым годом списки детей, которым очень нужны гномики, растут. Помимо ребят из замещающих домов, фонд берет под крыло детей из кризисных семей. „Это могут быть семьи малоимущие, семьи, где есть ВИЧ-позитивные люди, где кто-то из родителей находится в тюремном заключении или недавно из него вернутся, где бабушка и дедушка воспитывают ребенка…“ - объясняет Виктория Ерофеева.

Каких подарков ждут от гномиков? „Подарки не какие-то суперкрутые, а, например, набор лаков для девчонки, или машинка для мальчишки, не заоблачные подарки“. По словам представителей фонда, обычно оговаривается, что бюджет на один подарок не превышает 30 евро. Если эта сумма кажется непосильной, можно сделать подарок совместно с кем-то. А если возможности, напротив, позволяют, можно порадовать не одного, а сразу нескольких ребят.

Собираются подарки до 15 декабря в трех городах - действуют несколько пунктов сбора в Таллинне и в Ида-Вирумаа - Йыхви и Нарве. А уже 24 декабря в Ида-Вирумаа состоится традиционный большой праздник для ребят из замещающих домов, где большая часть из них получит подарки.