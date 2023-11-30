Говорил ли Черчилль: „Когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха“?

Чаще всего фразу, приписываемую Уинстону Черчиллю, приводят в следующем виде: „Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха“. Её цитируют пользователи Instagram, соцсети Х (экс-Twitter), LiveJournal, „ВКонтакте“, платформы „Дзен“. Встречается это высказывание и на развлекательных сайтах, и в онлайн-цитатниках, и в самых разнообразных СМИ (например, в газете „Завтра“, на сайтах „Взгляд“ и 7х7, „Экспресс-газете“.

Советский союз начал закупать зерно за границей в 1963 году, после кризиса, вызванного неурожаем. 19 сентября 1963 года президиум ЦК КПСС одобрил решение о приобретении зерна у других стран, до конца осени советское руководство договорилась о поставках из Канады и США.

Соответственно, цитата Черчилля могла быть отнесена к непродолжительному периоду — с осени 1963 по январь 1965 года, когда британский политик скончался. На протяжении первой половины 1964 года он оставался членом британского парламента, но уже не выступал перед палатой общин. 27 июля 1964 года он последний раз присутствовал на заседании, а на следующий день парламентарии почтили его заслуги. Никаких публичных речей о внешней и внутренней политике в этот период Уинстон Черчилль уже не произносил.

Никаких следов фразы про закупки зерна нет ни в архиве музея Черчилля, ни на сайте общества изучения его наследия. Впрочем, в последнем случае фраза упомянута среди фальшивых цитат неясного происхождения, приписываемых британскому политику.