Говорил ли Черчилль: „Когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха“?
В соцсетях, сетевых сборниках цитат и в статьях часто встречается фраза о закупке СССР зерновых, которую приписывают британскому премьер-министру. Мы решили проверить, правда ли это высказывание принадлежит Черчиллю.
Чаще всего фразу, приписываемую Уинстону Черчиллю, приводят в следующем виде: „Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха“. Её цитируют пользователи Instagram, соцсети Х (экс-Twitter), LiveJournal, „ВКонтакте“, платформы „Дзен“. Встречается это высказывание и на развлекательных сайтах, и в онлайн-цитатниках, и в самых разнообразных СМИ (например, в газете „Завтра“, на сайтах „Взгляд“ и 7х7, „Экспресс-газете“.
Советский союз начал закупать зерно за границей в 1963 году, после кризиса, вызванного неурожаем. 19 сентября 1963 года президиум ЦК КПСС одобрил решение о приобретении зерна у других стран, до конца осени советское руководство договорилась о поставках из Канады и США.
Соответственно, цитата Черчилля могла быть отнесена к непродолжительному периоду — с осени 1963 по январь 1965 года, когда британский политик скончался. На протяжении первой половины 1964 года он оставался членом британского парламента, но уже не выступал перед палатой общин. 27 июля 1964 года он последний раз присутствовал на заседании, а на следующий день парламентарии почтили его заслуги. Никаких публичных речей о внешней и внутренней политике в этот период Уинстон Черчилль уже не произносил.
Никаких следов фразы про закупки зерна нет ни в архиве музея Черчилля, ни на сайте общества изучения его наследия. Впрочем, в последнем случае фраза упомянута среди фальшивых цитат неясного происхождения, приписываемых британскому политику.
Самое раннее упоминание этой фразы относится к 1985 году, через 20 лет после смерти Черчилля, когда в Лондоне была опубликована книга Доры Штурман и Сергея Тиктина „Советский Союз в зеркале политического анекдота“. Среди многочисленных политических анекдотов исследователи приводят и такой: „Если раньше я думал, что умру от старости, то теперь я знаю, что умру от смеха: довести Россию до импорта хлеба — это гениально!“ Указывается, что этот анекдот относится к 1964 году, и рассказывается как цитата Черчилля, посвящённая руководителю СССР Никите Хрущёву, при котором и случился зерновой кризис.
В блогах этот анекдот в несколько изменённом виде начал расходиться с марта 2010 года. В записи на сайте budclub.ru автор текста, Дмитрий Юрьевич Кузнецов, приводит несколько отрывков якобы из Черчилля, указывая при этом, что это не настоящие цитаты, а плод его творчества: „Это всего лишь попытка воссоздать историю России так, как она могла смотреться в прошлом веке из Лондона“.
Полностью цитата, придуманная автором, выглядит так: „Эти русские непредсказуемы. Они уморили своих фермеров голодом. Они затопили плодороднейшие земли, чтобы сделать электростанции. Они загрязнили урожайные районы отходами от ядерной промышленности. У них небольшая плотность населения, но и при этом они ухитрились загадить свою страну настолько, что теперь вынуждены покупать зерно. Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку“. Позже тот же автор создал и письмо, которое Черчилль якобы написал Нине Андреевой, советскому общественному деятелю и автору антиперестроечного манифеста „Не могу поступаться принципами“. Именно после её статьи фразу „Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой“ стали приписывать Черчиллю.
Таким образом, фраза про закупки зерна не принадлежит Черчиллю. Изначально это советский анекдот, который затем был пересказан в 2010-х годах и стал восприниматься пользователями как настоящая цитата британского политика.
Итог: Неверная атрибуция цитаты