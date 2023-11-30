Мнение
30.11.2023, 18:04

МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Россия стала детской тюрьмой

 
Дети в России знают о репрессиях из собственного опыта
Сергей Ковальченко
журналист
Егор Балазейкин в суде
Егор Балазейкин в суде
ФОТО: Olga Maltseva | AFP/Scanpix

В Петербурге завершился громкий судебный процесс над учеником 166-й элитной гимназии 17-летним Егором Балазейкиным, который 28 февраля 2023 года в знак протеста против войны в Украине бросил бутылку с горючей смесью в дверь военкомата города Кировска в Ленинградской области. Эксперты доказали в суде, что жидкость эта загореться не могла и фактически – это просто была бутылка, наполненная жидкостью. Но прокурор попросил для несовершеннолетнего шесть лет лишения свободы, а суд быстро утвердил наказание. Подросток, который решился на антивоенное действие, был осужден как террорист. Государство посылает сигнал обществу – любое активное неповиновение будет жестко караться, невзирая на возраст.

Приговор Егору Балазейкину смотрится каким-то адским действом. Особенно на фоне бодрых новостей о том, как Владимир Путин помиловал людоеда, повоевавшего в Украине, и жестокого убийцу девушки - Владислава Канюса, освободив его от выплаты компенсации пострадавшим. Этот „герой“, по мысли Кремля, уже искупил вину и заслужил свободу.

Еще один громкий петербургский процесс – это суд над художницей Сашей Скочиленко, получившей семь лет колонии за наклеенные весной 2022 года антивоенные ценники в магазине „Перекресток“. Суд не учел хронические заболевания и общую смехотворность так называемого „преступления“, поэтому она будет сидеть.

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