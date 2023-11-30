МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: Россия стала детской тюрьмой

В Петербурге завершился громкий судебный процесс над учеником 166-й элитной гимназии 17-летним Егором Балазейкиным, который 28 февраля 2023 года в знак протеста против войны в Украине бросил бутылку с горючей смесью в дверь военкомата города Кировска в Ленинградской области. Эксперты доказали в суде, что жидкость эта загореться не могла и фактически – это просто была бутылка, наполненная жидкостью. Но прокурор попросил для несовершеннолетнего шесть лет лишения свободы, а суд быстро утвердил наказание. Подросток, который решился на антивоенное действие, был осужден как террорист. Государство посылает сигнал обществу – любое активное неповиновение будет жестко караться, невзирая на возраст.