МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: Центристская партия превращается в союз поклонников Кылварта

Политологи часто говорят: важны не проценты, а тенденция. Недавний уход из Центристской партии Таави Ааса был на первый взгляд большей проблемой, исходя из степени влияния и политического опыта последнего. С обсуждаемым „перебежчиком“ все гораздо интереснее. Мария Юферева-Скуратовски не только член правления, имеющая собственный электорат в Ласнамяэ. Ее уход показывает неуверенность среди известных русских центристов после избрания Михаила Кылварта, если они поддержали Танеля Кийка на съезде. Теперь всем стало очевидно, что избрание Кылварта, сопровождаемое правильными призывами последнего забыть все обиды прошлого, вместо решения проблем запустило цепную реакцию многих негативных событий. Новому лидеру элементарно не поверили. По стечению обстоятельств именно после ухода Юферевой-Скуратовски начинает возникать ощущение, что хорошо в Центристской партии больше не будет никогда. По сути, осталось только Ратасу и Кийку куда-то перебежать, и партия превратится в столичный союз поклонников Кылварта.