Темные дела в эстонском криптораю, жизнь с четверняшками, проблемы в зоопарке, эстонцы и алкоголь. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Кто вошел в список самых влиятельных персон 2023 года?
Учителя в Эстонии бастуют из-за низких зарплат. Что думает министр образования?
Весь мир использовал Эстонию для мошенничества. Как удалось избежать огромного скандала?
Какие проблемы вскрылись в зоопарке после гибели нескольких животных?
Четверняшкам из Таллинна — уже полгода. Как справляется семья?
Почему жители Эстонии так много пьют?
Куда пропали известные эстонские спортсменки?
Кем была жена величайшего эстонского шахматиста Пауля Кереса?
и многое другое.
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Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.