Эстонский Экспресс
30.11.2023, 13:35

Темные дела в эстонском криптораю, жизнь с четверняшками, проблемы в зоопарке, эстонцы и алкоголь. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

 
ФОТО: Коллаж

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, LP, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Кто вошел в список самых влиятельных персон 2023 года?

  • Учителя в Эстонии бастуют из-за низких зарплат. Что думает министр образования?

  • Весь мир использовал Эстонию для мошенничества. Как удалось избежать огромного скандала?

  • Какие проблемы вскрылись в зоопарке после гибели нескольких животных?

  • Четверняшкам из Таллинна — уже полгода. Как справляется семья?

  • Почему жители Эстонии так много пьют?

  • Куда пропали известные эстонские спортсменки?

  • Кем была жена величайшего эстонского шахматиста Пауля Кереса?

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.

Закажите бесплатно следующий номер газеты с доставкой на дом ЗДЕСЬ.

Статьи из прошлых выпусков газеты „Эстонский Экспресс“ читайте ЗДЕСЬ.

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