ПОДКАСТ | Оборот 300 000 евро в год: 21-летний украинский предприниматель ведет успешный бизнес в Эстонии

Никита живет в Эстонии уже несколько лет. Несмотря на юный возраст, он занимается предпринимательством уже два года. За этот год он и его компания заработали втрое больше, чем за предыдущий - более 300 000 евро. В настоящее время в компании Никиты работает 10 человек, есть свой ассистент и маркетолог.

Свой путь в бизнесе он начал в 2022 году. Перед началом войны он поехал в Киев, затем задержался и занимался волонтерством, помогая людям из Бучи. „Когда я вернулся обратно, я понял, что не хочу заниматься тем, чем занимался до этого. Я начал спрашивать себя, чего я действительно хочу“, - говорит он. Никита в детстве помогал бабушке и дедушке с озеленением и решил выбрать именно эту нишу.

„Первая моя инвестиция была 10 евро в лопату“, - подчеркивает он. Найдя клиента, он заработал свои первые 150€, теперь уже на своем деле. Предпринимательский путь очень труден и не всем подходит, как говорит Никита. „Когда я начал, я работал 25/8, - продолжил 21-летний Никита. - Инвестируйте в маркетинг, инвестируйте в свой бизнес и не вытаскивайте деньги с самого начала. Только в видео я инвестировал 4000 евро“.

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Нікіта не розмовляв українською 5 років, і, як справжній підприємець, прийшов до нас, аби вийти із зони комфорту і спробувати щось нове. Він почав свій підприємницький шлях 2 роки тому з роботи в Естонії, дійшовши до ролі менеджера в компанії Swappie.

Прямо перед початком війни він поїхав до Києва, а потім волонтерив і допомагав людям з Бучі. Коли я повернувся, я зрозумів, що не хочу займатися тим, чим займався до цього. „Я почав запитувати себе, що я дійсно хочу“. Нікіта у дитинстві допомагав бабусі і дідусеві з озелененням і вирішив обрати саме цю нішу.

„Перша моя інвестиція була 10€ в лопату“. Знайшовши клієнта, він заробив свої перші 150 €, тепер вже на своїй справі. Наразі в компанії Нікіти працює 10 людей, свій асистент і маркетолог. За цей рік вони заробили втричі більше, ніж за минулий, тобто більше 300 000 €.