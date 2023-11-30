Генри Киссинджер: от Брежнева до Путина

Говорили, что Киссинджер по способностям и заслугам мог бы претендовать на президентство, если бы только не родился за пределами США.

Будущий архитектор мирового порядка появился на свет 27 мая 1923 года в Фюрте, Бавария, в семье школьного учителя и получил имя Хайнц, которое потом сменил на „Генри“.

Новое отечество

Когда ему было 15, семья бежала от нацистов в Нью-Йорк. Юный Киссинджер учился в школе на Манхэттене, одновременно подрабатывая на фабрике бритвенных кисточек.

В 1943 году он был призван в армию и благодаря знанию немецкого языка зачислен в разведку 84-й пехотной дивизии. В 1945-1946 годах занимался денацификацией и розыском бывших эсэсовцев в Германии, в Ганновере и земле Гессен.

В 1950 году Киссинджер с отличием окончил Гарвард (его дипломная работа под названием „Значение истории“ объемом в 388 страниц является самой длинной за четыре века существования университета) и почти 20 лет делал успешную карьеру профессора и эксперта.

В январе 1969 года, сразу после своей инаугурации, Ричард Никсон предложил известному аналитику должность своего помощника по национальной безопасности.

Президент безгранично доверял Киссинджеру, выказывая при этом, по мнению вашингтонских наблюдателей, выходившее за рамки приличий пренебрежение к госсекретарю Уильяму Роджерсу.

В 1973 году Киссинджер в единственный раз в истории США сосредоточил в одних руках оба ключевых внешнеполитических поста, сохранив это исключительное положение и при преемнике Никсона Джеральде Форде.

По своим взглядам он являлся последователем классической Realpolitik, уделяя сравнительно мало внимания идеологии и правам человека.

Глобальный сдвиг

Сближение между США и маоистским Китаем, заходившим в отрицании западных ценностей намного дальше Советского Союза, казалось в начале 1970-х годов абсолютной фантастикой. Однако Киссинджер верил, что геополитические соображения возьмут верх - и не ошибся.

Закулисный зондаж велся через дипломатов и политиков третьих стран, включая румынского лидера Николае Чаушеску.