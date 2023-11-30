На въезде в Иерусалим произошло нападение со стрельбой: как минимум двое погибших

Двое мужчин открыли огонь по людям на автобусной остановке на въезде в Иерусалим, сообщает полиция Израиля.

Сначала сообщалось, что в результате стрельбы один человек погиб, еще восемь получили ранения, пишет Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

По данным врачей, погибшая – 24-летняя девушка.

Пятеро человек получили серьезные ранения, один находится в состоянии средней тяжести, еще двое получили легкие ранения.

Нападавшие застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

Как отмечает Jerusalem Post, нападение произошло через год после взрыва на той же автобусной остановке, когда погибли двое израильтян.

Позже количество погибших увеличилось до двух.

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