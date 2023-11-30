Голод, грязь и страх: освобожденные израильские заложники рассказали, в каких условиях их держали в Газе

Другие заложники рассказали родственникам, что их держали в переполненных подземных тоннелях и в помещениях, в которых практически не было электричества.

Онлайн-газета Times of Israel сообщила, что отец Эйтана, Охад, был ранен, когда отстреливался от боевиков, и по-прежнему остается в заложниках в секторе Газа.

„Мне очень хотелось верить, что с Эйтаном там хорошо обращаются. Как оказалось, нет. Эти люди — чудовища“, — добавила она.

„Вчера (когда Эйтана освободили) мы были так счастливы, — сказала Дебора Коэн BFM, — но сегодня, когда я знаю, через что он прошел, я никак не могу успокоиться. Подобное невозможно себе представить. Не представляю, кем нужно быть, чтобы совершать такое“.

Кроме того, Эйтан рассказал ей, что боевики ХАМАС заставляли его смотреть чудовищное видео о безжалостной резне, устроенной в Израиле палестинцами из Газы 7 октября — тогда, по имеющейся информации, были зверски убиты по меньшей мере 1200 человек, большинство из которых — гражданские лица, включая стариков, детей и женщин.

„Когда его привезли в сектор Газа , то все встретившиеся ему местные жители — в буквальном смысле все — его избивали. Это же 12-летний ребенок!“ — сказала она, добавив, что на любого еврейского ребенка, который начинал плакать, направляли оружие, требуя, чтобы он умолк.

Дебора Коэн, например, рассказала французскому телеканалу BFM об условиях, в которых ее 12-летний племянник Эйтан Яхоломи провел 52 дня в заложниках у ХАМАС.

О своем опыте в плену рассказали немногие. Но те, кто напрямую или через родственников, все-таки решился поделиться пережитым, дали понять, что прошедшие недели оставили глубокие шрамы — как на телах, так и в их душах.

На сегодняшний день освобождены 60 из примерно 240 заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Это стало возможным благодаря соглашению о временной паузе в боевых действиях между Израилем и ХАМАС.

А Дебора Коэн обнародовала историю своего 12-летнего племянника, которого боевики заставляли смотреть кадры резни, учиненной ими на юге Израиля.

Одна из заложниц, 78-летняя Рути Мундер, рассказала, что об убийстве ее сына в Израиле она узнала по радио, которое слушали охранники.

Охранники следили за каждым их шагом и не давали им даже авторучек, чтобы они не пытались тайно между собой общаться.

78-летняя Рути Мундер была освобождена в пятницу вместе со своей 54-летней дочерью Керен и девятилетним внуком Охадом Мундер-Зихри.

Она сказала, что боевики заставили их спать на голых скамейках без матрасов в удушливой комнате почти без притока свежего воздуха.

Ей повезло чуть больше других: ей выдали простынь, тогда как многим другим, в том числе молодым девушкам и детям, не досталось даже такой мелочи.

„Мы накрывались простыней. Мальчики спали под скамейками, на земле, потому что мы хотели, чтобы они были рядом с нами“, - рассказала она израильскому 13-му каналу.

Судя по всему боевики разделяли семьи заложников по разным группам, оставляя их в неведении о судьбе их близких. Многие из них не имели ни малейшего представления о том, что стало с их родными 7 октября.

На видеозаписи, опубликованной семьей г-жи Мундер, слышно, как кто-то из родственников говорит, что ее муж Авраам, которому также 78 лет, все еще находится в заложниках. Керен Мундер отвечает: „Значит, его не убили“.

Кормили заложников по-разному. Поначалу, по словам 78-летней женщины, им давали курицу и рис, а также два раза в день наливали чай.

„Сперва с этим было нормально“, — сказала она, но добавила, что вскоре их рацион сильно изменился. „Экономическая ситуация плохая, люди голодают“, — так им объяснили сокращение рациона.

По словам еще одного члена этой семьи, Мерава Равива, и сама Рути, и ее дочь Керен, за время, проведенное в руках боевиков, они потеряли по семь килограммов веса каждая.

О скудном и постоянно сокращающемся пайке говорили и другие освобожденные заложники. Некоторых кормили только консервированным хумусом, пресными лепешками и соленым сыром. Ближе к концу, по словам некоторых освобожденных, им не давали ничего, кроме двух ломтей хлеба в день.