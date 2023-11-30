Таллинн хочет построить в Ласнамяэ парк развлечений

В наступающем году, как сообщил программе „Эхо дня“ мэр Таллинна Михаил Кылварт, запланированы необходимые природоохранные исследования, а также выработка подходящей для города Таллинна и для бизнеса перспективной концепции развлекательного парка, передает RusERR.

Градоначальник уверен, что Таллинн нуждается в подобном городском пространстве и было бы логично городу как европейской столице иметь собственный парк развлечений. Многим жителям Эстонии знаком, пользующийся большой популярностью, подобный комплекс Линнанмякки в Хельсинки.

В Таллинне, считает Кылварт, следует не просто повторить опыт соседей, но выработать собственный образ парка развлечений, ориентированного не только на туристов, но и на горожан.

В настоящее время речь идет о подготовительных работах, в том числе и выработке привлекательной как для города, так и для бизнеса концепции.

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