Нарвские педагоги: зачем нас загнали в стресс, если все не так ужасно?(14)
Нарвский профсоюз работников образования встречался недавно с министром образования Кристиной Каллас. Его представители задали министру 11 самых важных для них вопросов. Проговорили час в спокойной и деловой обстановке. Картина будущего, по их словам, после общения с министром перестала быть такой мрачной. Они удивляются, зачем учителей в Нарве загнали в стресс, если не все так страшно.
„Я поняла, что в министерстве работают здравые люди, которые понимают, что на бумаге можно написать одно, а на практике столкнуться с другой ситуацией“, – говорит Татьяна Фёдорова, член правления Нарвского профсоюза работников образования, в котором состоит 430 учителей детских садов, муниципальных школ и школ по интересам.
Самый серьезный вопрос, по словам Юрия Афанасьева, председателя профсоюзной организации, они задали о педагогах, которые не имеют категории В2 по эстонскому языку и с сентября будущего года не смогут работать в школе.
„Это 154 человека, в марте они получат предуведомление об увольнении, и где взять людей на эти освободившееся места – вопрос, который звучит в Нарве практически с момента, когда в стране объявили о том, что сферу образования ждет реформа“, – говорит Афанасьев.
В каждой школе, по его словам, не хватает примерно по 20 специалистов. Хотя недавно Кристина Каллас приезжала в Нарву на встречу с учителями и на пресс-конференции сказала местным журналистам, что ни в одной школе нет ситуации, когда перед классом не стоит учитель.
На это Афанасьев возражает, что сейчас же эти учителя ведут уроки на русском языке. „В первых классах у нас есть учителя, которые могут вести уроки на эстонском, в четвертых – более-менее хватает учителей, но есть еще 5-8 классы, – уточняет представитель профсоюза. – По новому закону, если у учителя нет В2, он не может работать, даже если пока – до полного перехода на эстонский – он будет вести занятия на русском языке. Значит, придется искать учителей по биологии, географии, истории и т.п. А где?“
Временное решение для детских садов
Татьяна Фёдорова рассказывает, что все же у них теперь, после общения с министром, не такая мрачная картина в голове по поводу реформы образования. По ее словам, им в местном отделе образования говорили, что если у учителя нет категории С1, то с сентября он никак не сможет работать в школе или детском саду. Но оказалось, что есть нюансы.
В детских садах, например, Каллас предложила, что временно, пока учителя учат язык, могут работать с группой учитель с С1 и два помощника, у которых нет С1. Потом постепенно садики перейдут на работу с двумя учителями на группу. „Но это снимает немного тот жуткий стресс, в который загнали учителей, – комментирует Фёдорова. – Их не уволят в марте. Надо было в городе сразу дать такую информацию, которая была у министерства. Но нам же говорили по-другому – что уволят без С1“.
Хотя по поводу детских садов Татьяна настроена пессимистично, потому что в нарвских садиках мало учителей, кто владеет эстонским даже на В2. „С каждым учреждением прорабатывается сейчас что-то похожее на дорожную карту, чтобы в министерстве понимали, сколько вообще есть учителей у нас, смогут или не смогут, хотят или не хотят они учить язык, – объясняет Фёдорова. – Это должны обсуждать директора детских садов с местным самоуправлением, и потом эта информация должна уйти в министерство. Но, как сказала нам Каллас, эти цифры им еще не сообщили. А это же важные цифры!“
Будет ли досрочная пенсия у учителей?
Очень актуальный момент, по мнению Фёдоровой, сколько педагогов работает из числа тех, кому пенсии ждать 2-3 года. Молодые выучат эстонский, считает Татьяна, в отличие от тех, кому больше 50 лет.
„Этот вопрос мы тоже подняли на встрече, – говорит член правления профсоюза. – Есть предложение, чтобы они могли уйти на досрочную пенсию с достойной оплатой. Это мы обсуждали еще с бывшим мэром – Катри Райк. Нам казалось, что это выход. Касса по безработице не резиновая, она же не справится с таким количеством безработных“. По словам Татьяны, пока ответа нет.
По какой статье будут увольнять учителей? „Мы не можем добиться от нашего руководства города ответа на этот вопрос“
По какой статье будут увольнять учителей? Еще неизвестно
Что еще беспокоит профсоюз – по какой статье будут увольнять учителей. „Мы не можем добиться от нашего руководства города ответа на этот вопрос, – говорит Фёдорова. – А их уволят, а не сократят, так что они даже пособия не смогут получать. Но трудовой договор никто не отменял. Он не существует отдельно от закона об образовании. У местного отдела образования была идея, по какой статье уволить, но тогда учителя будут получать выплаты, а это не устраивает Кассу по безработице. Зарплаты у учителей приличные, стаж у всех большой“.
Нагрузка, классное руководство и кружки
Профсоюз обсуждал с Каллас также вопрос нагрузки учителей. „Мы который год пытаемся добиться и прописать в трудовом договоре, чтобы нагрузка у учителя была 24 часа (имеются в виду контактные часы – ред.), если учитель хочет больше, то, пожалуйста, может работать и больше, – рассказывает Юрий Афанасьев. – Сейчас руководство школы может поставить учителю 35 уроков в неделю. Как нам качественно готовиться к урокам, проверять потом тетради? Профсоюз проводил исследование, оказалось, что фактически педагоги работают по 56 часов вместо 35, которые положены“.
„Мы давно работаем с нашими директорами и ничего утешительного сказать не можем“.
Но на этот вопрос представители профсоюза ответа не получили. По словам министра, это должны решать директора школ сами.
„Мы давно работаем с нашими директорами и ничего утешительного сказать не можем, – сокрушается Татьяна Фёдорова. – Это беда! Отдел образования советуется с директорами, а они категорически против этого. Мы будем подписывать в декабре четвертый коллективный договор. Сейчас снова будем пытаться изменить цифру. Мэр новый, будем убеждать, объяснять“.
Классное руководство – это тоже дополнительная нагрузка. И раньше, по словам Афанасьева, учителя за нее не получали доплату. Только когда подписывали договор с Катри Райк, они смогли ее убедить, что это нужно сделать. „Мы считали все цифры, чтобы понимать, сколько город будет доплачивать, но согласовали, – добавляет Фёдорова. – В этот раз хотим немного поднять сумму за классное руководство. Смотрим на опыт Таллинна, Тарту. У нас меньше эта работа оплачивается“.
Говорил профсоюз с министром и о нарвском детском доме творчества, педагоги которого тоже волнуются из-за предстоящего перехода на эстонский язык. Как объяснила Каллас, люди, которые ведут кружки, не являются де-юре учителями, поэтому на них не распространяются новые требования. „Эстонский язык там все равно нужен, но его не будут так проверять, как в школах, – комментирует Татьяна. – Мы хотим отстоять наших членов профсоюза, чтобы их не уволили в 2024 году, чтобы дамоклов меч не висел над ними, чтобы спокойно учили эстонский“.
Русский язык никто не отменяет
Что еще отметили представители профсоюза, так это то, что в министерстве не говорят, что они против русского языка. „У них красной строкой проходит – сохранить идентичность ребенка в детском саду, – говорит Фёдорова. – Мы выяснили, что помощник учителя может говорить в детском саду с ребенком на русском языке, а нам говорили, что не сможет. Ощущение, когда говоришь с нашим отделом образования, что в Нарве дышать нельзя по-русски“.
Татьяна возмущается, что страшилками о работе языковой комиссии учителей доводили до обморока. Им говорили, что комиссия будет приезжать и проверять знание учителей, как они ведут урок, говорят ли в соответствии с требованиями С1, и если комиссии не понравится что-то, то она будет выписывать штрафы местному самоуправлению в размере 9000 евро. По словам Афанасьева и Фёдоровой, Нарва ни за одного учителя не сможет заплатить. Каллас объясняла им, что у языковой комиссии другие задачи – помогать, подсказывать, направлять учителя. У нее нет карающей функции.
„Нарва как-то всегда жила и живет своей жизнью“
Почему же тогда учителя оказались в стрессе? „Мы тоже хотим это знать, – говорит Фёдорова. – Директорам сообщают информацию, а они не доносят ее до наших учителей. Они им сказали четко – в марте 2024 года получите уведомление и потом вас ждет увольнение. Учителя детских садов у нас сейчас уходят просто потому, что не справляются с давлением“. Татьяна говорит, что в Нарве тяжело работать в образовании, и что так было всегда. Кто посмелее – обращаются к ним. Но в основном все учителя боятся как-то за себя постоять. „Нарва как-то всегда жила и живет своей жизнью, тут бороться сложно, мы уже лоб разбили“, – добавляет она.
В Нарве тяжело работать в образовании, так было всегда. Кто посмелее – обращаются в профсоюз. Но в основном все учителя боятся как-то за себя постоять.
В развитие темы „особенной жизни в Нарве“ Татьяна приводит пример с доплатами учителям детских садов. Новый закон вступит в силу с 2024 года, но уже в этом году нарвским учителям детских садов, которые не владеют эстонским на С1, не сделали доплаты к заработной плате. Как отмечают представители профсоюза, они с января бились, чтобы исправить это положение. Только в ноябре смогли добиться своего – депутаты поддержали повышение зарплаты всем учителям. Им выплатят с сентября по декабрь включительно деньги, которые, как считают, Татьяна и Юрий, должны им быть выплачены по закону. „Это же дискриминация по месту работы, – восклицает Фёдорова. – Учителя, которые работают в школе и не имеют категорию, получили доплату, а которые работают в детском саду – нет. Объяснения не было. Наше местное самоуправление так решило. И только в Нарве так было. В других самоуправлениях учителей не обижали“.
По словам Фёдоровой, Лариса Дегель, которая возглавляет отдел образования в Нарве, им не помощник. „Она не ценит своих людей, а наши педагоги работают от всего сердца, – говорит она. – Руководитель образования должна защищать своих на всех уровнях. У нее один ответ – „А что вы хотите? Есть закон“. Но почему другим делают доплату, а нарвским учителям – нет? Разный закон?“
Профсоюз ждет еще некоторых ответов от министерства и после будет вести переговоры с городской управой о заключении нового коллективного трудового договора. Его планируют подписать уже в декабре с новым мэром, который пока в отпуске.
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