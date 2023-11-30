Нарвские педагоги: зачем нас загнали в стресс, если все не так ужасно?

„Я поняла, что в министерстве работают здравые люди, которые понимают, что на бумаге можно написать одно, а на практике столкнуться с другой ситуацией“, – говорит Татьяна Фёдорова, член правления Нарвского профсоюза работников образования, в котором состоит 430 учителей детских садов, муниципальных школ и школ по интересам.

Самый серьезный вопрос, по словам Юрия Афанасьева, председателя профсоюзной организации, они задали о педагогах, которые не имеют категории В2 по эстонскому языку и с сентября будущего года не смогут работать в школе.

„Это 154 человека, в марте они получат предуведомление об увольнении, и где взять людей на эти освободившееся места – вопрос, который звучит в Нарве практически с момента, когда в стране объявили о том, что сферу образования ждет реформа“, – говорит Афанасьев.

В каждой школе, по его словам, не хватает примерно по 20 специалистов. Хотя недавно Кристина Каллас приезжала в Нарву на встречу с учителями и на пресс-конференции сказала местным журналистам, что ни в одной школе нет ситуации, когда перед классом не стоит учитель.

На это Афанасьев возражает, что сейчас же эти учителя ведут уроки на русском языке. „В первых классах у нас есть учителя, которые могут вести уроки на эстонском, в четвертых – более-менее хватает учителей, но есть еще 5-8 классы, – уточняет представитель профсоюза. – По новому закону, если у учителя нет В2, он не может работать, даже если пока – до полного перехода на эстонский – он будет вести занятия на русском языке. Значит, придется искать учителей по биологии, географии, истории и т.п. А где?“

Временное решение для детских садов

Татьяна Фёдорова рассказывает, что все же у них теперь, после общения с министром, не такая мрачная картина в голове по поводу реформы образования. По ее словам, им в местном отделе образования говорили, что если у учителя нет категории С1, то с сентября он никак не сможет работать в школе или детском саду. Но оказалось, что есть нюансы.