МНЕНИЕ | Осиновский - Белобровцеву: не нужно рвать в русскоязычной прессе майку с криками „мы за русских“!

В следующем правительстве центристы смогли принять этот закон, но под давлением того же Сеэдера в него внесли абсолютно циничное ограничение , в соответствии с которым для получения эстонского гражданства нужно сначала отказаться от российского. А Россия несовершеннолетних из своего гражданства не отпускает. Социал-демократы просили правительство (премьером которого был Юри Ратас) убрать этот абсурд из закона и поэтому голосовали против завершения второго чтения (а не против самого закона, как искажает реальность Вадим в своем пасквиле).

Как Вадим сам говорит, Центристская партия „защищает интересы неэстонцев, насколько это позволяет текущая политическая ситуация“. Или почти не позволяет. Например, в 2020 году, действительно, центристы инициировали законопроект о предоставлении детям с иным гражданством (в первую очередь – с гражданством РФ) возможности получения эстонского паспорта без экзамена. Это программный пункт социал-демократов, который я вписал в коалиционный договор 2016 года, когда мы были в правительстве вместе с центристами и IRL. Увы, закон принять не удалось, поскольку председателем IRL стал господин Сеэдер и поставил вето на эту инициативу.

Конечно, это не просто, как мы с Вадимом оба знаем, но является единственной возможностью на деле представлять русскоязычного избирателя. Все остальное – политическая пропаганда.

Поэтому для реального решения этих вопросов нам нужно не рвать в русскоязычной прессе майку с криками „мы за русских“, а объяснять нашим эстоноязычным согражданам, как правильно проводить политику гражданства или реформировать русскоязычное образование . И риторика защиты русских (от эстонцев, конечно) диалогу никак не способствует, а наоборот.

Мы же знаем, что любое решение по т. н. русским вопросам (гражданство, школа) требует поддержки большинства парламента и общества, а у всех партий кроме социал-демократов и центристов тут кардинально иная позиция. Которую, кстати, поддерживает большинство их избирателей.

Но хочу разъяснить свою мысль. В своем интервью я хотел, отвечая на вопрос журналиста, сказать, что риторика „защиты русских“ сама по себе неадекватная. Моей целью было критиковать не политические решения центристов, а лишь склонность преподносить их в соусе этнической борьбы, что, на мой взгляд, неуместно.

Каковы результаты этого достижения на сегодня? За почти четыре года гражданство Эстонии получили 19 детей. На многолетнем „листе ожидания“ еще 90. Каждый может сам оценить, насколько эта поправка русских „защитила“.

Кстати, в коалиционном договоре нынешнего правительства по нашей инициативе прописан пункт, который позволит ликвидировать описанный абсурд и действительно дать детям гражданство Эстонии. Isamaa в правительстве нет, поэтому „политическая ситуация“ позволяет больше, чем центристам четыре года назад.

Обязан также скорректировать неверное заявление Вадима о том, что социал-демократы не сделали ничего для смягчения политики гражданства. Единственное серьезное изменение в этой сфере вступило в силу в 2016 году по инициативе соцдемов, и могу признать, что благодаря мне. А именно, около 1000 детей серопаспортников получили тогда автоматическое гражданство, чем нам удалось в корне прекратить воспроизводство серых паспортов. Кроме этого, люди старше 65 лет теперь не должны сдавать письменный экзамен по эстонскому, несовершеннолетним же допускается двойное гражданство.

В следующем правительстве по предложению соцдемов государство запустило программу „договор о гражданстве “ , предоставляющую бесплатные курсы и оплачиваемый учебный отпуск для получения гражданства. Сегодня программу курирует Фонд Интеграции , и около 500 человек в год получают бесплатную возможность готовиться к экзамену эстонского.

Наконец, право голоса на местных выборах. Несмотря на давление партнеров по коалиции уже в двух составах правительства подряд, социал-демократы блокируют соответствующую инициативу со стороны правительства. В ходе коалиционных переговоров мы договорились, что не будем менять конституцию по этому вопросу. Реформисты пожелали обсудить с экспертами государственного права, можно ли отнять право голоса, не меняя конституции. Мы и этого не поддерживаем, но проведение анализа запретить, конечно, не можем. Заключение этого анализа простое – ограничить право голоса на местных выборах без изменения конституции невозможно. А изменение конституции социал-демократы не поддерживают. Хочу подчеркнуть, что это принципиальная позиция нашей партии, соответствующий пункт четко прописан в предвыборной программе партии.

Обвинять социал-демократов в беспринципности по этому вопросу особенно подло, дорогой Вадим. Ты хорошо знаешь, что именно благодаря нам эта инициатива – которую, кстати, поддерживает около 80% депутатов парламента – до сих пор еще законом не стала. Но давление продолжается и признаюсь, что очень сложно в эстоноязычной прессе объяснить, почему граждане России должны выбирать наши органы местной власти. Поэтому если есть желание реально помочь русскоязычным жителям, то буду очень признателен, если центристы вступят в эту дискуссию, и не в русской прессе, где это удобно и популярно, а на эстонском языке, как это делаю я, Эдуард Одинец, Катри Райк и Лаури Ляэнеметс.