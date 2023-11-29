Два атомных реактора Северных стран вышли из строя

В то же время шведские СМИ сообщили, что с рынка электроэнергии Северных стран внезапно исчезло 1130 мегаватт электроэнергии. Днем отдел связи станции сообщил шведской телекомпании SVT, что началось более тщательное расследование неисправности.

Оператор TVO объявил сегодня, что финский реактор, как ожидается, будет остановлен примерно на восемь часов. Точная причина отключения устанавливается.

Отключение пришлось на день холодной погоды и высоких цен на электроэнергию – среду, 29 ноября, – когда цена электроэнергии в Финляндии составляет 127,39 евро/МВтч. Вчера цена на электроэнергию составляла 37,64 евро/МВтч.

Последний раз производство электроэнергии на Олкилуото 3 прекращалось чуть больше недели назад.

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