„Пандемия и война показали, что людей не убеждают аргументы“. Илья Колмановский - о „своих“ и „орках“, „порохе 2.0“ и страхе перед „трансформерами“

Неужели гигантское число мировых мирных умов не в состоянии собраться и что-то придумать для остановки ужасных войн? Или уничтожение друг друга — и вправду, нормальное состояние „хомо сапиенса“, а несколько десятков лет мира — скорее исключение?

В 2022 году покинув свою страну, Ильи Колмановский продолжил поездки по научным центрам мира, чтобы узнать, каких прорывов ждать в ближайшей и дальней перспективе. После самого большого исхода россиян его лекции на русском языке в разных точках мира востребованы как никогда. Иногда Колмановский делает по 3-4 встречи с детьми и взрослыми в день. В том числе — в горячих точках: лекции в Zoom для Израиля и Украины прерывались бомбежками и походами в бомбоубежище.

В страны Балтии Колмановский наезжает регулярно, нередко на его радар попадают ученые из университетов в Таллине, Тарту, Риге или Вильнюсе. „Например, самый мощный прорыв последних лет в биологии — разработка технологии редактора генов CRISPR-Cas9, который позволяет „писать“ новую информацию в генах любых организмов, от дрожжей до млекопитающих, — говорит Колмановский. — В 2020 году за него дали Нобелевскую премию Дженифер Дудне и Эммануэль Шарпантье. Многие сетуют, что ее не получил один из пионеров разработки — профессор Вильнюсского университета Виргиниюс Шикшнис. Впрочем, его не обошли вниманием многие другие престижнейшие премии“.

Илья Колмановский ответил на вопросы Delfi:

Почему пропаганда побеждает страх умереть?

Как вернуться к миру и „дружелюбным обезьянам“?

Почему умные не „просчитают“ и не скинут Путина?

Может ли наука придумать победоносный „порох 2.0“?

Тоталитарный лидер или демократия — что естественнее?

Когда будет замена нефти и газу?

Защита языка — как скоро это не будет проблемой?

Откуда страх гомосексуальности и трансгендеров?

А может, войны — последние крики вымирающих мужчин?

Или это природа так регулирует перенаселение?

Не уничтожит ли нас глобальное потепление раньше войн?

Лекции Ильи Колмановского в Таллинне — „Про плохое“ и „Научные открытия-2023“ пройдут 1 декабря кинотеатре Sõpruse, в Риге — 2 декабря в зале Еврейской общины Латвии.