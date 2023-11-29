„Пандемия и война показали, что людей не убеждают аргументы“. Илья Колмановский - о „своих“ и „орках“, „порохе 2.0“ и страхе перед „трансформерами“(3)
Могут ли умные собраться и обхитрить Путина? Тоталитаризм и демократия — это естественно для человека? Можно ли быстро заменить углеводороды? Как скоро Запад изобретет что-то типа „пороха 2.0“, чтобы победить? А не случится ли климатический апокалипсис раньше, чем мы довоюем? Накануне приезда в Таллинн и Ригу с лекциями ведущий подкастов „Голый землекоп“ и „Полтора землекопа“, популяризатор науки Илья Колмановский смотрит на современные актуальности с позиции бесстрастной науки.
Неужели гигантское число мировых мирных умов не в состоянии собраться и что-то придумать для остановки ужасных войн? Или уничтожение друг друга — и вправду, нормальное состояние „хомо сапиенса“, а несколько десятков лет мира — скорее исключение?
В 2022 году покинув свою страну, Ильи Колмановский продолжил поездки по научным центрам мира, чтобы узнать, каких прорывов ждать в ближайшей и дальней перспективе. После самого большого исхода россиян его лекции на русском языке в разных точках мира востребованы как никогда. Иногда Колмановский делает по 3-4 встречи с детьми и взрослыми в день. В том числе — в горячих точках: лекции в Zoom для Израиля и Украины прерывались бомбежками и походами в бомбоубежище.
В страны Балтии Колмановский наезжает регулярно, нередко на его радар попадают ученые из университетов в Таллине, Тарту, Риге или Вильнюсе. „Например, самый мощный прорыв последних лет в биологии — разработка технологии редактора генов CRISPR-Cas9, который позволяет „писать“ новую информацию в генах любых организмов, от дрожжей до млекопитающих, — говорит Колмановский. — В 2020 году за него дали Нобелевскую премию Дженифер Дудне и Эммануэль Шарпантье. Многие сетуют, что ее не получил один из пионеров разработки — профессор Вильнюсского университета Виргиниюс Шикшнис. Впрочем, его не обошли вниманием многие другие престижнейшие премии“.
Илья Колмановский ответил на вопросы Delfi:
Почему пропаганда побеждает страх умереть?
Как вернуться к миру и „дружелюбным обезьянам“?
Почему умные не „просчитают“ и не скинут Путина?
Может ли наука придумать победоносный „порох 2.0“?
Тоталитарный лидер или демократия — что естественнее?
Когда будет замена нефти и газу?
Защита языка — как скоро это не будет проблемой?
Откуда страх гомосексуальности и трансгендеров?
А может, войны — последние крики вымирающих мужчин?
Или это природа так регулирует перенаселение?
Не уничтожит ли нас глобальное потепление раньше войн?