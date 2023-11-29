ПОДКАСТ | Балтийская биржа и первые шаги инвестора к покупке ценных бумаг

В новом выпуске мы знакомим слушателей с Балтийской биржей - местом встречи инвестора и компании. Расскажем про саму биржу, зачем она придумана и как она работает, поговорим про сайт и что полезного там может найти каждый из нас. А самое главное, как инвестору сделать первые шаги к покупке ценных бумаг компаний Балтийской биржи и для этого разберем суммы, комиссии и необходимые этапы подготовки. Обязательно поговорим про налогообложение и познакомим слушателей с системой „инвестиционного счета“.