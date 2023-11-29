Подкасты
29.11.2023, 17:13

ПОДКАСТ | Балтийская биржа и первые шаги инвестора к покупке ценных бумаг

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Алина Йохансон
Юлия Каминскии
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В новом выпуске мы знакомим слушателей с Балтийской биржей - местом встречи инвестора и компании. Расскажем про саму биржу, зачем она придумана и как она работает, поговорим про сайт и что полезного там может найти каждый из нас. А самое главное, как инвестору сделать первые шаги к покупке ценных бумаг компаний Балтийской биржи и для этого разберем суммы, комиссии и необходимые этапы подготовки. Обязательно поговорим про налогообложение и познакомим слушателей с системой „инвестиционного счета“.

Тайм-коды:

  • 00:25 Что такое фондовая биржа простыми словами?

  • 02:04 Почему наша биржа называется Nasdaq Baltic

  • 03:51 Как регулируется биржа

  • 04:30 Наш опыт с Балтийской биржей

  • 05:45 Про цены, расходы и комиссии на нашей бирже

  • 07:25 О сайте Балтийской биржи

  • 08:36 Для чего списки в разделе акций?

  • 10:00 Про риски стартапов

  • 11:22 Что такое котировка?

  • 12:34 Про отчетность компаний

  • 13:39 Как инвестору купить акцию Балтийской биржи

  • 14:47 Необходимые счета и налогообложение

  • 16:00 Что такое система „инвестиционного счета“?

  • 20:05 Про счет ценных бумаг

  • 21:00 Подводим итоги выпуска

Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах. Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.

Tallinna Börs

Данный выпуск не следует рассматривать в качестве предложения или побудительной причины принять участие в инвестиционной деятельности. Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не направлен на побуждение Вас к приобретению финансовых инструментов, упомянутых в них, а также не являются рекламой платформ или иных финансовых учреждений.

Инвестирование сопряжено со значительным риском, и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно.

Авторы материала не несут ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

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