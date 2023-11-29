ПОДКАСТ | Балтийская биржа и первые шаги инвестора к покупке ценных бумаг(3)
В новом выпуске мы знакомим слушателей с Балтийской биржей - местом встречи инвестора и компании. Расскажем про саму биржу, зачем она придумана и как она работает, поговорим про сайт и что полезного там может найти каждый из нас. А самое главное, как инвестору сделать первые шаги к покупке ценных бумаг компаний Балтийской биржи и для этого разберем суммы, комиссии и необходимые этапы подготовки. Обязательно поговорим про налогообложение и познакомим слушателей с системой „инвестиционного счета“.
Подкаст „О деньгах. Просто!“ – здесь мы обсуждаем сложные темы о финансах и инвестициях доступным языком. В каждом из эпизодов мы будем разбирать самые важные темы, которые помогут тебе принять осознанные решения в денежных вопросах. Цель данного подкаста - это продвижение финансовой грамотности среди русскоязычного населения Эстонии. Ведущие подкаста - финблогеры и инвесторы Юлия Каминскии и Алина Йохансон. За новыми выпусками следите на странице RusDelfi, а также в блоге Инстаграм. Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.
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