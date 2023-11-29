Правда ли, что украинский телеканал „1+1“ сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ?

С 24 февраля 2022 года, дня начала полномасштабного российского вторжения, украинский телеканал „1+1“ круглосуточно транслирует общенациональный информационный марафон „ Единые новости “, который по очереди ведут представители крупнейших местных СМИ. Как утверждается, именно один из таких эфиров и попал на вирусное видео. Текст, размещённый в бегущей строке, — „Мiнiстерство оборони: за час повномасштабної війни загинуло и пропало безвісти 1 126 652 військовослужбовців ЗСУ“ („Министерство обороны: за время полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ“). Хотя в сообщении есть ссылка на украинское военное ведомство, там никаких заявлений об общем числе собственных военных потерь не делали ни в день распространения новости, ни вообще в последние месяцы. И ни один другой крупный украинский ресурс столь значимую информацию 26 ноября не ретранслировал.

В силу отсутствия в публичном поле официальных сведений о военных потерях Украины после начала полномасштабного вторжения российских войск эта тема постоянно становится предметом спекуляции . В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил потери украинской стороны в 10 000 — 13 000 человек, не уточняя, идёт ли речь только об убитых или ещё и о раненых. Газета The New York Times в августе 2023 года со ссылкой на источники в Пентагоне озвучила куда более серьёзную цифру — около 70 000 убитых.

Ещё одна важная деталь: существует всего одна частная видеозапись скандальной бегущей строки. Крайне маловероятна ситуация, в которой один из самых популярных телеканалов в стране якобы распространил сенсационную информацию, но это больше никто не зафиксировал на камеру или хотя бы не запомнил сам факт. Вся новость о ляпе, якобы допущенном редакцией „1+1“, основана на единственном ролике и не подтверждается свидетельствами иных телезрителей.

Тем не менее на видео сочли нужным отреагировать и на самом телеканале. 27 ноября информационные ресурсы холдинга „1+1 Медиа“ распространили заявление своего руководства:

В смонтированном видео с фрагментом трансляции телемарафона „Единые новости“ на телеканале „1+1 Марафон“ появилась движущаяся строка с сообщением якобы от Министерства обороны Украины о количестве потерь среди украинских военнослужащих.

Это видео — откровенный фейк. Информацию активно распространяют российские медиа, пытаясь дезориентировать общество.

Обращаем внимание, что в эфире телеканала „1+1 Марафон“ движущейся строки с новостями не существует, а в самом ложном сообщении допущены ошибки: вместо слова „зниклi“ написано „пропало“. Кроме того, сюжета с таким оформлением и такой информацией нет на официальных страницах „1+1 Медиа“. Мы призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять этот фейк, чтобы не помогать врагу ширить дезинформацию. Пользуйтесь официальными источниками „1+1 Медиа“ и тщательно проверяйте информацию, которую встречаете в интернете.

Действительно, в современном украинском языке корректный перевод слова „пропали“ в словосочетании „пропали без вести“ — „зниклi“. Выражение „пропали безвісти“ куда менее популярно. Да и словосочетание „ходь сюда“, использованное оставшимся за кадром телезрителем, характерно скорее для просторечий в русском языке, чем для украинского, носители которого используют императив „йди сюди“.

На официальном YouTube-канале „Телевизионной службы новостей“ (ТСН, выходит на „1+1“) „Проверено“ нашло запись эфира марафона „Единые новости“, послужившую основой для вирусного видео. 23 ноября, за три дня до начала распространения ролика, ведущая Инна Москвина побеседовала в прямом эфире с бойцом ВСУ по имени Александр. Фрагмент беседы, соответствующий кадрам с бегущей строкой, можно увидеть в промежутке между временными отметками 6:06:42 и 6:06:57. Легко заметить, что в этот момент сообщается совсем другая информация, да и фон под бегущей строкой другого цвета. Более того, за этот фрагмент эфира отвечал вовсе не „1+1“ — марафон „Единые новости“ независимо от того, кто именно готовит конкретный фрагмент, транслируют все участвующие в нём СМИ, а Москвина работает на канале „UA:Перший“, входящем в общественную телерадиокомпанию „Суспильне“.

Распространяться вирусный видеоролик начал утром 26 ноября. В 10:20 по московскому времени его опубликовали в прокремлёвском Telegram-канале „Шейх Тамир“ (124 000 просмотров), в считаные минуты новость подхватили другие каналы той же политической направленности. Отметим, что „Шейх Тамир“ не раз фигурировал в разборах „Проверено“ как источник распространения фейков, один из которых также касался поддельного видео якобы с канала „1+1“. Вышеприведённые факты говорят о том, что и в этом случае мы имеем дело со сфабрикованным видеороликом.

Итог: Фейк