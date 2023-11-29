Правда ли, что украинский телеканал „1+1“ сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших без вести бойцов ВСУ?
В конце ноября 2023 года российские СМИ и Telegram-каналы обошёл фрагмент эфира украинского телевидения, в котором якобы раскрыли данные о потерях в войне с Россией. Мы проверили, действительно ли „1+1“ передавал такую информацию.
Согласно новости, во время телемарафона в эфире украинского канала „1+1“ появилась бегущая строка, в которой сообщалось, что за время полномасштабной войны в Украине погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ. Позднее руководство телеканала после звонка из Офиса президента якобы извинилось за опечатку. На сопровождающем многие публикации 16-секундном видео слышно, как находящийся за кадром телезритель на украинском языке зовёт свою жену, чтобы поделиться с ней новостью от „1+1“.26 ноября об этом написали такие российские СМИ, как РИА „Новости“, „Комсомольская правда“, Regnum, „Известия“, RT и „Москва 24“, а также бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Широкое распространение видео получило в Telegram — в частности, в каналах Readovka (901 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир“ (591 000), „КБ +18“ (287 000), Colonelcassad (244 000), „Мир Михаила Онуфриенко“ (221 000), Ne.Сахар (216 000), „Старше Эдды“ (216 000), „Соловьёв“ (203 000), Zлой пруф (160 000) и „Осташко! Важное“ (122 000).
В силу отсутствия в публичном поле официальных сведений о военных потерях Украины после начала полномасштабного вторжения российских войск эта тема постоянно становится предметом спекуляции. В декабре 2022 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил потери украинской стороны в 10 000 — 13 000 человек, не уточняя, идёт ли речь только об убитых или ещё и о раненых. Газета The New York Times в августе 2023 года со ссылкой на источники в Пентагоне озвучила куда более серьёзную цифру — около 70 000 убитых.
С 24 февраля 2022 года, дня начала полномасштабного российского вторжения, украинский телеканал „1+1“ круглосуточно транслирует общенациональный информационный марафон „Единые новости“, который по очереди ведут представители крупнейших местных СМИ. Как утверждается, именно один из таких эфиров и попал на вирусное видео. Текст, размещённый в бегущей строке, — „Мiнiстерство оборони: за час повномасштабної війни загинуло и пропало безвісти 1 126 652 військовослужбовців ЗСУ“ („Министерство обороны: за время полномасштабной войны погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ“). Хотя в сообщении есть ссылка на украинское военное ведомство, там никаких заявлений об общем числе собственных военных потерь не делали ни в день распространения новости, ни вообще в последние месяцы. И ни один другой крупный украинский ресурс столь значимую информацию 26 ноября не ретранслировал.
Ещё одна важная деталь: существует всего одна частная видеозапись скандальной бегущей строки. Крайне маловероятна ситуация, в которой один из самых популярных телеканалов в стране якобы распространил сенсационную информацию, но это больше никто не зафиксировал на камеру или хотя бы не запомнил сам факт. Вся новость о ляпе, якобы допущенном редакцией „1+1“, основана на единственном ролике и не подтверждается свидетельствами иных телезрителей.
Тем не менее на видео сочли нужным отреагировать и на самом телеканале. 27 ноября информационные ресурсы холдинга „1+1 Медиа“ распространили заявление своего руководства:
В смонтированном видео с фрагментом трансляции телемарафона „Единые новости“ на телеканале „1+1 Марафон“ появилась движущаяся строка с сообщением якобы от Министерства обороны Украины о количестве потерь среди украинских военнослужащих.
Это видео — откровенный фейк. Информацию активно распространяют российские медиа, пытаясь дезориентировать общество.
Обращаем внимание, что в эфире телеканала „1+1 Марафон“ движущейся строки с новостями не существует, а в самом ложном сообщении допущены ошибки: вместо слова „зниклi“ написано „пропало“. Кроме того, сюжета с таким оформлением и такой информацией нет на официальных страницах „1+1 Медиа“. Мы призываем украинцев соблюдать информационную гигиену и не распространять этот фейк, чтобы не помогать врагу ширить дезинформацию. Пользуйтесь официальными источниками „1+1 Медиа“ и тщательно проверяйте информацию, которую встречаете в интернете.
Действительно, в современном украинском языке корректный перевод слова „пропали“ в словосочетании „пропали без вести“ — „зниклi“. Выражение „пропали безвісти“ куда менее популярно. Да и словосочетание „ходь сюда“, использованное оставшимся за кадром телезрителем, характерно скорее для просторечий в русском языке, чем для украинского, носители которого используют императив „йди сюди“.
На официальном YouTube-канале „Телевизионной службы новостей“ (ТСН, выходит на „1+1“) „Проверено“ нашло запись эфира марафона „Единые новости“, послужившую основой для вирусного видео. 23 ноября, за три дня до начала распространения ролика, ведущая Инна Москвина побеседовала в прямом эфире с бойцом ВСУ по имени Александр. Фрагмент беседы, соответствующий кадрам с бегущей строкой, можно увидеть в промежутке между временными отметками 6:06:42 и 6:06:57. Легко заметить, что в этот момент сообщается совсем другая информация, да и фон под бегущей строкой другого цвета. Более того, за этот фрагмент эфира отвечал вовсе не „1+1“ — марафон „Единые новости“ независимо от того, кто именно готовит конкретный фрагмент, транслируют все участвующие в нём СМИ, а Москвина работает на канале „UA:Перший“, входящем в общественную телерадиокомпанию „Суспильне“.
Распространяться вирусный видеоролик начал утром 26 ноября. В 10:20 по московскому времени его опубликовали в прокремлёвском Telegram-канале „Шейх Тамир“ (124 000 просмотров), в считаные минуты новость подхватили другие каналы той же политической направленности. Отметим, что „Шейх Тамир“ не раз фигурировал в разборах „Проверено“ как источник распространения фейков, один из которых также касался поддельного видео якобы с канала „1+1“. Вышеприведённые факты говорят о том, что и в этом случае мы имеем дело со сфабрикованным видеороликом.
Итог: Фейк