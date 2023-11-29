The Economist сообщил о конфликте Зеленского с Залужным

„Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным считаются ужасными“, - пишет британский журнал The Economist на своем сайте во вторник, 28 ноября, со ссылкой на нескольких собеседников. Высокопоставленный источник в правительстве Украины сообщил изданию, что открытый конфликт между военным и политическим руководством страны был „предсказуем“ и стал результатом затянувшейся контрнаступательной операции, которая „пошла не по плану“.

О том, что Зеленский и Залужный „расходятся во мнениях“, СМИ писали еще летом 2022 года, но открытым этот конфликт стал спустя примерно полтора года, после публикации в The Economist резонансного интервью Залужного, в котором военачальник признал, что ситуация в войне России против Украины стала патовой. „Господин Зеленский публично упрекнул своего генерала за такие заголовки. В более позднем интервью он, судя по всему, предупредил господина Залужного, чтобы тот занимался военными делами, а не „политикой“, - указывает издание.

Игра „Кто виноват?“ в Украине

По словам одного из источников The Economist в украинском правительстве, „Залужный, возможно, поступил неразумно, публично возразив более оптимистичной позиции президента“. „Однако мало кто в правительство может опровергнуть его (Залужного. - Ред.) трезвые суждения“, - добавил собеседник. По его наблюдениям, сейчас в Украине играют в игру „Кто виноват?“ и выясняют, кто несет ответственность за провалы на фронте: „Политики говорят, что их генералы - олухи с подготовкой времен СССР. А генералы говорят, что политики - мешающие им болваны“. „У победы много отцов, но никто не хочет быть родителем патовой ситуации“, - констатировал чиновник.