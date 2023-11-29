29.11.2023, 12:00
МНЕНИЕ | Марк Сергиенко: новое руководство Нарвы это „волки-овцеводы“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Назначение Михаила Паншина, известного своими гомофобными взглядами и хамским поведением со всеми и везде, в комиссию по работе с молодежью. Паншин, дважды судимый за преступления против личности, теперь будет формировать молодежную политику? Вот это поворот! - пишет Марк Сергиенко.
После очередного переворота в Нарве кажется, что город стремительно катится назад в мезозой. Нарва, словно исторический шар, собирает на своем пути все больше и больше политических аномалий. Неудивительно, что город часто качается между различными фракциями с центристской окраской, которая, как облако дыма, то скрывает суть происходящего, то яростно её подсвечивает.