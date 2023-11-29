МНЕНИЕ | Марк Сергиенко: новое руководство Нарвы это „волки-овцеводы“

После очередного переворота в Нарве кажется, что город стремительно катится назад в мезозой. Нарва , словно исторический шар, собирает на своем пути все больше и больше политических аномалий. Неудивительно, что город часто качается между различными фракциями с центристской окраской, которая, как облако дыма, то скрывает суть происходящего, то яростно её подсвечивает.

„Власть — это величайшей афродизиак“ - Генри Киссинджер. И, похоже, новый мэр Нарвы воспринял это буквально, начав свою карьеру с распоряжения о покупке дорогого автомобиля. Для города, где служебная машина – роскошь, а не необходимость, это выглядит особенно цинично. Вице-мэр - человек, специально присланный из Таллинна и владелец нескольких „странноватых“ бизнесов, включая ночной клуб с сомнительной репутацией. Очевидно, что его бизнес-навыки прямо пропорциональны его политической прозорливости — то есть, почти незаметны. Впрочем, для политика, о котором до недавнего времени никто не слышал, это даже логично. Как он собирается уделять время Нарве за зарплату в 3500 евро? Наверное, считает её ещё одним ночным клубом.