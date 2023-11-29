Навальный попал в список самых влиятельных людей Европы по версии Politico. Журналисты назвали его „российским Манделой“

Навальный попал в рейтинг в номинации „Мечтатели“, заняв в нем второе место. Он назван в нем „российским [Нельсоном] Манделой“.

В публикации Politico говорится, что „несмотря на все усилия президента Владимира Путина отравить и изолировать“ Навального, оппозиционер „продолжает вдохновлять и провоцировать инакомыслие, привлекая внимание к жестокому обращению диктатора со своими врагами“.

Politico также называет Навального „фактически единственным оппозиционным лидером“ России.

„Он, скорее всего, не сможет бросить вызов Путину на президентских выборах в марте 2024 года, как он это сделал, когда проводил кампанию в преддверии выборов 2018 года, но по мере того, как реальная власть Навального — и его здоровье — ослабевают, его символическая мощь продолжает расти“, — пишут журналисты.

„Мечтателем года“ Politico назвал президента Украины Владимира Зеленского. В номинации „Деятели“ четвертое место занял глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В номинации „Разрушители“ первое место заняла глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Издание назвало руководителя ЦБ „молчаливым пособником“ Владимира Путина.

„Эльвира Набиуллина — главный технократ, поддерживающий работу военной машины президента России Владимира Путина. За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центробанка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву“, — пишет Politico.

Самым влиятельным человеком Европы Politico назвал бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. В номинации „Деятель“ первое место заняла премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В 2022 году Politico назвал самым влиятельным человеком Европы Владимира Зеленского.

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