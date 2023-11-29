В Европарламенте обсудили, что нужно Украине для победы

Вспомнил спикер и об усталости от войны в Украине, которая, по его словам, естественна, потому что война длится уже второй год. „Но усталость - это значит смерть. Усталость станет триумфом диктатуры и последующей эскалацией, которая не ограничится Украиной“, – предостерег Стефанчук. Он призвал переосмыслить международные инструменты взаимодействия по реализации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Руслан Стефанчук в своем выступлении призвал не медлить с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС и усилить военную помощь для ВСУ. „Сегодня российскую армию могут остановить только Вооруженные силы Украины“, - сказал председатель Верховной рады и добавил, что поэтому сейчас главной задачей является предоставление Украине боеприпасов и оружия.

Открыли конференцию председатель Европарламента Роберта Метсола и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который находился в Брюсселе с визитом. Перед началом мероприятия Метсола и Стефанчук подписали обновленный меморандум о взаимопонимании между Европарламентом и Радой, предусматривающий открытие офиса Европарламента в Киеве. „Это подтверждение партнерства между нашими двумя институтами подчеркивает неоспоримый факт, что Украина является частью европейской семьи“, - заявила Роберта Метсола.

В ходе нескольких тематических дискуссий европарламентарии, депутаты Верховной рады, бывшие дипломаты и эксперты говорили о том, как приблизить победу Киева в войне, развязанной Россией, и о перспективах открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС. Среди организаторов форума - Миссия Украины при ЕС, аналитический центр „Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов“, ряд украинских и европейских неправительственных организаций.

Конференция „Европейская интеграция Украины: путь к устойчивому миру на европейском континенте“, состоявшаяся в Брюсселе во вторник, 28 ноября, стала одним из крупнейших украинских форумов, прошедших в Европарламенте за последнее время.

Михаэль Галер: „Каждая страна ЕС должна предоставить Украине оружие, которое имеет“

Замедление предоставления военной помощи Украине вызывает обеспокоенность у принявших участие в конференции евродепутатов. Литовский евродепутат от „Европейской народной партии“ Андрюс Кубилюс считает, что объемы помощи ЕС в соотношении к его ВВП „мизерные“ и сказал, что „испытывает чувство стыда“ из-за этого. По словам политика, на национальном уровне каждая страна-член также может делать больше.

Пока среди лидеров - страны Балтии, чья помощь Украине составляет в среднем 1,2 процента от их ВВП. „А помощь, например, Франции составляет всего 0,02 процента. Как нам убедить Францию?!“, - не скрывал отчаяния Кубилюс.

Его немецкий коллега по партии Михаэль Галер (Michael Gahler) пообещал донести до правительства ФРГ озабоченность проблемами с поставками оружия Украине. „Сегодня вечером я лечу в Берлин на конференцию по вопросам безопасности и буду там об этом говорить, - заявил Галер. - Каждая страна способна поставить то, что имеет. В случае Германии это ракеты TAURUS, больше „Леопардов-2“, больше противоракетных систем. Есть и то, что может поставить Франция, но она этого еще не сделала. Все (евродепутаты. - Ред.) должны говорить у себя дома об этом, уговаривать и давить“, - подчеркнул Галер.

Немецкий евродепутат предостерег, что если „Украина сейчас не сможет нанести поражение России, то это коснется всех нас рано или поздно“. Поэтому страны ЕС должны „действовать и предоставить украинцам то, что им нужно“.

Влодзимеж Цимошевич: „Если ЕС не откроет переговоры с Украиной, то совершит большую ошибку“

На форуме речь шла и о европейской перспективе Украины. Несмотря на то, что судьба решения Европейского совета об открытии переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, все еще неизвестна, поскольку руководство Венгрии заявило о своем намерении его блокировать, участники конференции считают, что оно будет принято.