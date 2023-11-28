Суд Европейского союза разрешил странам-членам запрещать религиозные символы для госслужащих

Поводом к новому разбирательству стал недавний эпизод в бельгийском городе Анс, расположенном в провинции Льеж на востоке страны. Там сотруднице местного муниципалитета запретили носить на работе хиджаб.

Женщина обратилась в суд, заявив, что ее право на свободу вероисповедания было нарушено.

Ранее муниципалитет изменил условия найма, обязав своих сотрудников соблюдать строгий нейтралитет в выборе одежды и отказаться от открытой демонстрации своих религиозных или идеологических убеждений. Истица работала офис-менеджером и потому не занималась приемом посетителей учреждения.

Суд Европейского союза заявил, что политика строгого нейтралитета в ношении одежды, которая была направлена на „создание нейтральной административной среды“, может считаться оправданной.

Но если бы другая администрация разрешила своим сотрудникам носить атрибуты, подчеркивающие их религиозные убеждения, она бы тоже имела на это право, говорится в постановлении суда.

Суд подчеркнул, что власти государств-членов Евросоюза имеют право самостоятельно определять параметры „нейтральности“ в дресс-коде своих госслужащих.

Однако эта политика должна проводиться „последовательным и систематическим образом“, а меры должны быть ограничены строго необходимыми, отметили в суде.

Споры о допустимости традиционного мусульманского платья, преимущественно женского, не утихают в Европе уже много лет.

Франция первой среди стран ЕС запретила ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо, в 2010 году.

В этом году мусульманским школьницам во Франции также запретили абайи - традиционные платья-халаты.

Бундестаг в конце апреля 2017 года принял закон, запрещающий женщинам на государственной службе носить головной убор, закрывающий лицо, как, например, никаб и паранджа.

В 2018 году запрет закрывать лицо в публичных местах вступил в силу в Дании. Вскоре после этого в стране выписали первый штраф за ношение никаба в общественном месте.