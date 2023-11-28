Правда ли, что в российских магазинах начали продавать берёзовый сок „Я русский“?
О новом соке с 24 ноября стали писать развлекательные порталы, а пользователи соцсетей („ВКонтакте“, „Одноклассники“, X и др.) делились фото и видео упаковок сока на магазинных полках. Рассказывали о новинке также пользователи блог-платформ (например, „Дзен“ и „Пикабу“). Написали об этом и многие Telegram-каналы: „Агрегатор“ (224 000 просмотров на момент написания этого разбора), Kosti (180 000), „Не Моргенштерн“ (136 000), „Мигранты — всё как есть“ (89 000), „Срочные новости“ (71 000) и др. Некоторые интернет-пользователи предположили, что это коллаборация бренда с певцом Shaman, получившим широкую известность благодаря песне „Я русский“.
Судя по дизайну ценников, видео с якобы вышедшим в продажу берёзовым соком „Я“ на прилавке снято в одном из супермаркетов „Магнит“. Однако в интернет-магазине этой сети подобного товара нет. Не удалось обнаружить такой сок и на сайтах других популярных в России продуктовых ретейлеров: „Перекрёстка“, „Ашана“, „Дикси“, „Пятёрочки“, „Ленты“ и „Азбуки вкуса“. На официальном сайте бренда „Я“ в линейке заявлено только пять разновидностей сока: вишнёвый, апельсиновый, грейпфрутовый, манговый и яблочный. Ни о какой новинке нет ни слова, что странно, ведь в интересах производителя было бы привлечь к ней внимание потребителей.
В Сети разошлись два видеоролика и несколько фото, сделанных на фоне одной и той же магазинной полки, вероятнее всего, одним и тем же человеком. Только по одному снимку — где сок лежит в корзине — невозможно со всей уверенностью утверждать, что он был сделан одновременно с остальными, так как, помимо собственно сока и других выбранных покупателем товаров, на нём мало что видно (хотя напольное покрытие совпадает с тем, что отображено на остальных снимках). Есть ещё одно изображение руки, держащей коробку с соком, сильно отличающееся от остальных, однако при ближайшем рассмотрении видно, что картинка смонтирована в фоторедакторе, а сама упаковка сока на ней идентична той, что держит автор остальных фото и видео. Никаких других визуальных доказательств существования этого товара нет, хотя, судя по ажиотажу в соцсетях, высока вероятность, что многие бы захотели сделать фото и поделиться им, если бы увидели напиток в супермаркете. Однако, судя по комментариям, никто из читателей не видел такого сока в магазинах своими глазами, только на всё тех же распространяемых фото и видео. Кроме того, если внимательно присмотреться, видно, что под полкой с берёзовым соком расположены ценники на вишнёвый, апельсиновый, яблочный и манговый сок — на новинку же цена не указана.
Если рассмотреть верхний край упаковок берёзового сока на фотографиях, можно заметить, что они выглядят так, будто спереди на пакет что-то наклеено. Причём наклейки размещены на упаковках не единообразно: видно, что грани пакета попадают то на одну, то на другую букву слова „русский“, чего не должно быть при промышленном производстве упаковки и прохождении контроля на фабрике. Заметна разница и в дизайне — покрытие пакета берёзового сока выглядит более матовым, чем соседствующего с ним вишнёвого. Сам логотип „Я“ также визуально заметно отличается, как и остальные надписи на упаковке.
Когда автор видео берёт с полки пакет берёзового сока, видно, что за ним стоит апельсиновый, который соответствует ценнику на полке. Это позволяет предположить, что несколько поддельных упаковок с соком „Я русский“ были выставлены перед настоящим товаром.
Издание Daily Storm обратилось за комментарием к производителю соков „Я“ — компании PepsiCo. Там журналистам сообщили, что не имеют к берёзовому соку никакого отношения, такого напитка в их линейке нет. Антон Коробков-Землянский, официальный представитель Shaman, в своём Telegram-канале заявил, что сок „Я русский“ в продажу не выходил, а певец не имеет к кампании никакого отношения. Пресс-секретарь при этом обвинил PepsiCo в запуске „фейковой рекламы ради дешёвого хайпа“.
Самая ранняя публикация фото с соком, которую „Проверено“ удалось найти, вышла в анонимном Telegram-канале „Вооружённые силы РФ“ 24 ноября 2023 года в 13:26 по московскому времени. Пост почти сразу был удалён и выложен снова в 13:41. Буквально через несколько минут новость начали публиковать и многие другие Telegram-каналы патриотической направленности. Две видеозаписи появились чуть позже (в 13:57) в Telegram-канале „Агрегатор“.
Таким образом, несколько фото и видео с берёзовым соком „Я русский“ на прилавках — постановочные. При их внимательном изучении видно, что упаковки сока заметно отличаются от оригинальных, да и сделаны не слишком аккуратно. Ни в одной российской сети супермаркетов „Проверено“ не удалось обнаружить такого товара, а производитель соков „Я“ отрицает, что в его линейке есть подобный напиток.
Итог: Фейк