Правда ли, что в российских магазинах начали продавать берёзовый сок „Я русский“?

Судя по дизайну ценников, видео с якобы вышедшим в продажу берёзовым соком „Я“ на прилавке снято в одном из супермаркетов „Магнит“. Однако в интернет-магазине этой сети подобного товара нет. Не удалось обнаружить такой сок и на сайтах других популярных в России продуктовых ретейлеров: „ Перекрёстка “, „ Ашана “, „ Дикси “, „ Пятёрочки “, „ Ленты “ и „ Азбуки вкуса “. На официальном сайте бренда „Я“ в линейке заявлено только пять разновидностей сока: вишнёвый, апельсиновый, грейпфрутовый, манговый и яблочный. Ни о какой новинке нет ни слова, что странно, ведь в интересах производителя было бы привлечь к ней внимание потребителей.

В Сети разошлись два видеоролика и несколько фото, сделанных на фоне одной и той же магазинной полки, вероятнее всего, одним и тем же человеком. Только по одному снимку — где сок лежит в корзине — невозможно со всей уверенностью утверждать, что он был сделан одновременно с остальными, так как, помимо собственно сока и других выбранных покупателем товаров, на нём мало что видно (хотя напольное покрытие совпадает с тем, что отображено на остальных снимках). Есть ещё одно изображение руки, держащей коробку с соком, сильно отличающееся от остальных, однако при ближайшем рассмотрении видно, что картинка смонтирована в фоторедакторе, а сама упаковка сока на ней идентична той, что держит автор остальных фото и видео. Никаких других визуальных доказательств существования этого товара нет, хотя, судя по ажиотажу в соцсетях, высока вероятность, что многие бы захотели сделать фото и поделиться им, если бы увидели напиток в супермаркете. Однако, судя по комментариям, никто из читателей не видел такого сока в магазинах своими глазами, только на всё тех же распространяемых фото и видео. Кроме того, если внимательно присмотреться, видно, что под полкой с берёзовым соком расположены ценники на вишнёвый, апельсиновый, яблочный и манговый сок — на новинку же цена не указана.