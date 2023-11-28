Президент Чехии: Запад должен дать Украине все, иначе это будет нашим провалом

„У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для успешного выполнения миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: все, что меньше, будет нашим провалом. А победа России обернется против нас в будущем, потому что она укрепит их мнение, что они могут добиться своего силой, и позволит всем режимам по всему миру рассчитывать на слабость западных демократий“, - сказал президент Чехии, отвечая на вопрос о ситуации в Украине.

Петр Павел отметил, что в Украине складывается неблагоприятная обстановка для продолжения контрнаступательных операций. По его словам, предстоящая зима в Украине будет „чрезвычайно сложной“, потому что в стране не смогли восстановить всю инфраструктуру, разрушенную войсками РФ прошлой зимой. „Населению будет тяжело, а с учетом нерешительности стран, которые сейчас поддерживают Украину, будет расти чувство разочарования“, - считает Павел.

По его словам, Россия производит больше крупнокалиберных боеприпасов, больше танков, набирают больше солдат, а также ведет переговоры с разными странами о поставках вооружений, например, с Северной Кореей. „Если мы упустим возможность поддержать Украину, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы“, - сказал президент Чехии.

„К сожалению, наших поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности. Мы не выполнили свое обещание обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, обучение F-16 идет не так быстро, как должно“, - сказал президент Чехии. Он отметил, что после получения дальнобойных ракет Storm Shadows из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus, но немецкие власти пока не приняли такого решения.

Президент Чехии Петр Павел заявил ранее в ноябре, что все страны НАТО воспринимает Россию как самую большую угрозу в Европе, а все армии готовятся к возможному „конфликту высокой интенсивности“ в Европе.

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