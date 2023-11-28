Президент Чехии: Запад должен дать Украине все, иначе это будет нашим провалом
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад должен дать Украине все необходимое, чтобы страна могла успешно восстановить контроль над своей территорией. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera.
„У нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для успешного выполнения миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами: все, что меньше, будет нашим провалом. А победа России обернется против нас в будущем, потому что она укрепит их мнение, что они могут добиться своего силой, и позволит всем режимам по всему миру рассчитывать на слабость западных демократий“, - сказал президент Чехии, отвечая на вопрос о ситуации в Украине.
Петр Павел отметил, что в Украине складывается неблагоприятная обстановка для продолжения контрнаступательных операций. По его словам, предстоящая зима в Украине будет „чрезвычайно сложной“, потому что в стране не смогли восстановить всю инфраструктуру, разрушенную войсками РФ прошлой зимой. „Населению будет тяжело, а с учетом нерешительности стран, которые сейчас поддерживают Украину, будет расти чувство разочарования“, - считает Павел.
По его словам, Россия производит больше крупнокалиберных боеприпасов, больше танков, набирают больше солдат, а также ведет переговоры с разными странами о поставках вооружений, например, с Северной Кореей. „Если мы упустим возможность поддержать Украину, следующий год может оказаться еще более благоприятным для Москвы“, - сказал президент Чехии.
„К сожалению, наших поставок военной техники недостаточно для того, чтобы Украина могла продолжать операцию высокой интенсивности. Мы не выполнили свое обещание обеспечить украинцев артиллерийскими боеприпасами, обучение F-16 идет не так быстро, как должно“, - сказал президент Чехии. Он отметил, что после получения дальнобойных ракет Storm Shadows из Великобритании и аналогичных ракет из Франции Украина рассчитывала получить немецкие Taurus, но немецкие власти пока не приняли такого решения.
Президент Чехии Петр Павел заявил ранее в ноябре, что все страны НАТО воспринимает Россию как самую большую угрозу в Европе, а все армии готовятся к возможному „конфликту высокой интенсивности“ в Европе.
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