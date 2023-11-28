Правительство Финляндии приняло решение о полном закрытии восточной границы

По его словам, с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России, передает YLE.

„Это организованная деятельность, – заявил министр. - Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец“.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией с безопасностью.

По словам главы МВД Мари Рантанен, госсовет постановил временно закрыть все КПП на восточной границе и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде на период 30.11.–13.12.2023, то есть на две недели.

Глава кабмина и министр внутренних дел, обосновывая закрытие границы, ссылаются на решение конституционного комитета парламента.

Представитель Пограничной службы Финляндии Матти Сарасмаа заявил, что принятое решение не касается железнодорожного пункта Вайниккала, через который следуют грузоперевозки. По словам Сарасмаа, решение закрыть все КПП было основано на новой информации, которая не была известна на прошлой неделе. Как заявил Сарасмаа, сроки закрытия могут быть сокращены или продлены в зависимости от ситуации на границе.

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