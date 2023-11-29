Историк-любитель: материалы о жертвах белого террора на территории Эстонии можно найти только в Финляндии

Антс Юрман – один из тех, кого называют рядовым жителем Эстонии и у кого хватает обычных человеческих забот: мелкий предприниматель, имеет семью, живет в частном доме. Но при всем том Антс увлечен изучением своей родословной. Несколько лет назад это вывело Юрмана, экономиста по образованию, на изучение исторических событий, происходивших на его малой родине, в Кохтла-Ярве, а затем и за его пределами.

Антс Юрман интересен тем, что выработал собственный, в ряде случаев отличающийся от официальной трактовки, взгляд на события, связанные с красным и белым террором в Ида-Вирумаа.

Краевед признается, что пытался опубликовать статью на эту тему в различных исторических и околоисторических изданиях нашей страны, но везде получал отказ. Удача улыбнулась ему нынешним летом: статью напечатал не кто-нибудь, а ежегодник Эстонского музея военной истории. Она так и называется – „Белый и красный террор в восточной части Вирумаа. 1917-1919“.

Публикация занимает около трех десятков страниц. Журналист поговорила с Антсом только о Нарве, пытаясь выяснить, что же нового можно сказать о событиях вековой давности.

Архивы молчат

„Дело в том, что тема террора освещалась в эстонской науке и журналистике в зависимости от того, какая была в стране власть, – говорит Антс Юрман. – В советское время у нас говорили только о белом терроре, то есть совершенном со стороны белых. После восстановления независимости Эстонии говорят в основном о красном терроре“.

На этом фоне у Антса Юрмана появилось желание описать периоды физических расправ над местными жителями в 1917-1919 годах с уравновешенной позиции. Материалов в подмогу автору оказалось критически мало: буквально считанные публикации во время первой Эстонской Республики, не больше в советское время, а также провалившаяся попытка защиты диссертации одного аспиранта уже в наши дни.