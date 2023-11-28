ФОТО и ВИДЕО | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ обыграл латвийский топ-клуб

„Калев/Крамо“ быстро повели в счете 11:5, после чего ВЭФ смог выровнять игру. После первой четверти „Калев/Крамо“ выигрывал со счетом 16:13, но в начале второй четверти ВЭФ вырвался вперед со счетом 18:16. Однако „Калев/Крамо“ завершил вторую четверть рывком 21:2, и первая половина игры осталась за „Калевом“, который выигрывал со счетом 37:20.