ПОДКАСТ | „Экономический расцвет в России произошел на европейские деньги, а Китай платит намного меньше“(10)
В финальном эпизоде подкаста „Санкции? Не слышали!“ мы поговорили про главного выгодоприобретателя в войне России и Украины. Речь пойдет про экономику Китая и роль Си Цзиньпина в современной геополитике. Также мы подвели итоги санкционной политики - насколько санкции смогли навредить России?
Торговля между Китаем и Россией в 2022 году выросла на треть - до 190 млдр долларов. Доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 75% против 50% годом ранее, строительной техники — 70% против 40% годом ранее, ноутбуков — 40%. Впервые китайские холодильники Haier заняли в России первое место по популярности.
„Владимира Путина устраивает, что Китай никогда не будет лезть во внутреннюю политику России. Ему это очень нравится, - говорит журналист Сергей Ковальченко. - У них не дружба, а вынужденный союз. Первым партнером России до войны был Европейский союз - 51% от всего экспорта. Было сотрудничество, связи, Европа всегда дорого платила за нефть и газ, весь экономический расцвет в России произошел на европейские деньги. Китай столько не платит, но деньги нужны, нужно воевать“.
Китайцам выгодна Россия, потому что война против Украины отвлекает Запад от Китая и других проблем. „Через Китай Россия может купать все, что угодно. Китая - первый сборочный цех мира. Все главные поставки в Россию идут именно через Китай“, - добавил Ковальченко.
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