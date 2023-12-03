ПОДКАСТ | „Экономический расцвет в России произошел на европейские деньги, а Китай платит намного меньше“

Торговля между Китаем и Россией в 2022 году выросла на треть - до 190 млдр долларов. Доля китайских смартфонов на российском рынке достигла 75% против 50% годом ранее, строительной техники — 70% против 40% годом ранее, ноутбуков — 40%. Впервые китайские холодильники Haier заняли в России первое место по популярности.

„Владимира Путина устраивает, что Китай никогда не будет лезть во внутреннюю политику России. Ему это очень нравится, - говорит журналист Сергей Ковальченко. - У них не дружба, а вынужденный союз. Первым партнером России до войны был Европейский союз - 51% от всего экспорта. Было сотрудничество, связи, Европа всегда дорого платила за нефть и газ, весь экономический расцвет в России произошел на европейские деньги. Китай столько не платит, но деньги нужны, нужно воевать“.

Китайцам выгодна Россия, потому что война против Украины отвлекает Запад от Китая и других проблем. „Через Китай Россия может купать все, что угодно. Китая - первый сборочный цех мира. Все главные поставки в Россию идут именно через Китай“, - добавил Ковальченко.

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