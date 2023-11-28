28.11.2023, 11:15
Украинские СМИ сообщили об отравлении жены Буданова
По данным СМИ, у Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами.
„Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека“, – рассказали источники. После продолжительного ухудшения здоровья Марианну Буданову госпитализировали. Она уже завершает курс лечения и будет находится под наблюдением. Расследуется попытка убийства.
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