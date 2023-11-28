Россия и рухнувшие диктатуры Европы. Что у них общего?

- Да, но в процессе своего существования эти диктатуры еще несколько раз трансформировались. Они не были идентичны самим себе в момент возникновения. Мы говорим о довольно большом временном сроке: в Испании и Португалии диктатуры существовали 40 лет, только в Греции период был намного короче. И, конечно, за это время они перестали быть режимами, построенными исключительно на том импульсе насилия, который сопровождал их возникновение - в момент переворота в Греции или гражданской войны в Испании. А в случае Португалии - это вообще оседлание республиканских институтов, по сути, заливание авторитарного содержания в демократическую форму, которую мы наблюдали и в России.

- Но у диктатур, о которых вы пишете, есть немало отличий от современной российской ситуации. К примеру, в Испании и Греции диктатуры пришли к власти путем военных переворотов.

Александр Баунов: Потому что мы тоже живем в диктатуре , и уже тогда было интересно, как она может закончиться. Это книга, написанная жителем автократии для жителей автократии, что приводит их друг с другом в своего рода заговорщицкие отношения, - в некотором смысле, взаимопонимание поверх различий. Это не значит, что материал принесен в ущерб этому взаимопониманию, но взаимопонимание с полуслова возникает из самого материала.

DW: Когда читаешь вашу книгу, напрашивается проведение параллелей с днем сегодняшним. При этом вы начали работать над ней еще в 2019 году. Почему вы решили написать о крахе трех диктаторских режимов Европы?

В конце ноября книга стала лауреатом престижной премии „Просветитель “ , вручаемой за лучшее научно-популярное произведение на русском языке, удостоившись специальной награды жюри. DW поговорила с Александром Бауновым о том, что общего у сегодняшней России с положением в Испании, Португалии и Греции прошлого века, какие условия предшествовали падению диктатур в этих трех государствах и в каких странах в целом возможен демократический транзит власти.

Книга российского журналиста и политолога, эксперта Московского центра Карнеги Александра Баунова „Конец режима: как закончились три европейских диктатуры“, как и следует из названия, посвящена падению трех диктатур Европы: режима Франко в Испании, Салазара в Португалии и „черных полковников“ - в Греции. На протяжении 500 с лишним страниц автор ни словом не упоминает о политической ситуации в России. При этом книга, рассказывающая о событиях в трех европейских странах конца 1960-х - начала 1970-х годов прошлого столетия, стала абсолютным бестселлером в РФ, выдержав уже четыре переиздания.

- Вы размышляли над тем, есть ли в России какие-то предпосылки, указывающие на вероятность того, что автократия, как вы ее называете, может закончиться примерно таким же спокойным способом, как это произошло в Испании, Португалии и Греции?

- Испанцы в 1960-е годы и в начале 1970-х не были уверены, что у них получится без войны. Это мы ретроспективно смотрим на них, нам кажется, что у них все славно, гладко получилось. Смотрим на Португалию и думаем: какая бескровная революция у них вышла, сутки - и все. И потом еще полтора года разных политических метаний и бурлений - тоже практически бескровных. А они изнутри своего времени так не считали.

И одна из методологических задач моей книги состоит в том, чтобы читатель смотрел на эти события не со всезнайством потомков, а изнутри времени, в котором он живет. И из этой точки понимал, что есть очень много развилок, которые приходится проходить, и что к конечному результату ведет множество сиюминутных решений.

- Но если Россия сейчас на развилке, насколько велика вероятность того, что она может пойти по пути развития Испании, Португалии или Греции? Ведь есть немало стран, в которых властные структуры пережили их создателей и до сих пор прекрасно существуют.

- Наиболее успешные демократические транзиты проходят в странах, где диктатуре, сколь угодно длительной, предшествовала своя длительная демократическая традиция. Принято считать, что американцы чрезвычайно успешно демократизировали самые тоталитарные, самые жестокие режимы - в Японии и Германии. Вот буквально, мы до сих пор ничего не знаем хуже, но у них все получилось.

- Но Япония и Германия были полностью разгромлены, а Германия еще и завоевана. В случае с Россией такого развития событий вряд ли приходится ждать.