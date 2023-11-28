Россия наложила вето на председательство Эстонии в ОБСЕ. Вместо нее выбрана Мальта

Ранее на Западе ОБСЕ считали главным форумом для взаимодействия бывших противников в холодной войне – США и России. Кроме них, в ОБСЕ входят все европейские страны, бывшие республики СССР и Канада.

Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, следовательно, любое решение может быть заблокировано всего одной страной.

Как отмечает агентство Reuters, на протяжении нескольких месяцев Москва возражала против того, чтобы Эстония, член НАТО, стала на год, в порядке очереди, председательствующей в ОБСЕ страной. Маленькая и нейтральная Мальта оказалась альтернативой, приемлемой для всех сторон.

Россия и Беларусь до сих пор не поддержали продление сроков работы четырех высокопоставленных чиновников ОБСЕ, в том числе немецкого дипломата Хельги Шмид на посту генерального секретаря. Срок действия мандатов этой четверки истекает 4 декабря.

Один из западных дипломатов сказал агентству, что проблема не в конкретных людях, занимающих эти посты, а в том, что если эти должности не будут заняты, организация не сможет работать.

Цахкна: Эстония не возражает против этого решения В понедельник министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что в ситуации, когда кандидатура Эстонии окончательно заблокирована, а председатель ОБСЕ Северная Македония предложила в качестве альтернативного решения назначение другого государства-члена Европейского союза - Мальты - в качестве председателя ОБСЕ на следующий год вместе с продлением срока полномочий мандатов глав четырех структурных подразделений ОБСЕ сроком на один год, Эстония не возражает против этого решения. „Мы считаем важным, что в условиях, когда страна-агрессор наложила вето на Эстонию как единого кандидата от Евросоюза, ЕС твердо встал на сторону Эстонии. Альтернативное предложение выдвинула Северная Македония, задачей которой как председателя было найти выход из сложившейся ситуации. Для Эстонии важно, чтобы на фоне агрессивной войны России председатель ОБСЕ в 2024 году сохранял основные принципы организации, продолжал противодействовать российской агрессии и оказывать всестороннюю поддержку Украине““, - приводит слова Цахкна RusERR. Решение о председателе ОБСЕ в следующем году будет принято в конце недели на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье. В настоящее время ОБСЕ объединяет 57 государств включая все страны Европы, шесть стран Центральной Азии, США и Канаду.

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