Россия наложила вето на председательство Эстонии в ОБСЕ. Вместо нее выбрана Мальта(20)
57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе договорились, что следующим председателем станет Мальта. Перед этим Россия наложила вето на кандидатуру Эстонии, пишет Русская служба Би-би-си.
Ранее на Западе ОБСЕ считали главным форумом для взаимодействия бывших противников в холодной войне – США и России. Кроме них, в ОБСЕ входят все европейские страны, бывшие республики СССР и Канада.
Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса, следовательно, любое решение может быть заблокировано всего одной страной.
Как отмечает агентство Reuters, на протяжении нескольких месяцев Москва возражала против того, чтобы Эстония, член НАТО, стала на год, в порядке очереди, председательствующей в ОБСЕ страной. Маленькая и нейтральная Мальта оказалась альтернативой, приемлемой для всех сторон.
Россия и Беларусь до сих пор не поддержали продление сроков работы четырех высокопоставленных чиновников ОБСЕ, в том числе немецкого дипломата Хельги Шмид на посту генерального секретаря. Срок действия мандатов этой четверки истекает 4 декабря.
Один из западных дипломатов сказал агентству, что проблема не в конкретных людях, занимающих эти посты, а в том, что если эти должности не будут заняты, организация не сможет работать.
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