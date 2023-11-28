„Украина станет членом НАТО после войны c Россией в случае успешных реформ“ — Столтенберг

На брифинге после саммита министров иностранных дел НАТО в Брюсселе он сообщил, что все страны, входящие в НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. На встрече НАТО-Украина [она стартует 29 ноября] будут согласованы рекомендации реформ, которые помогут ей стать полноправным членом союза.

Однако полноправное членство в разгар войны невозможно, заявил он.

„Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На этой встрече мы согласуем рекомендации для реформ в Украине, и мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству“, — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что в этом месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 млрд евро, Румыния открыла центр подготовки украинских пилотов на F16. Столтенберг назвал „ответственностью НАТО“ поддержку Украины.

„Мы должны дать Украине возможность освободить как можно больше земель, чтобы у нее были выгодные позиции, когда или если начнутся переговоры…. Войны по своей природе непредсказуемы. Мы не увидели никаких признаков того, что президент Путин планирует мир, на самом деле он планирует новую войну.

Мы точно знаем, что чем больше военной поддержки мы окажем Украине, тем сильнее будет ее позиция на поле боя и тем сильнее будет ее позиция за потенциальным столом переговоров“, — сказал Столтенберг.

В сентябре генсек НАТО заявлял, что Запад должен готовиться к длительной войне в Украине.

„Большинство войн длится дольше, чем ожидалось, когда они только начались. Мы все желаем скорейшего мира, но в то же время мы должны признать, что если Владимир Зеленский и украинцы прекратят боевые действия, их страны больше не будет. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир“, — сказал он.

Летом Йенс Столтенберг говорил, что приемлемые условия для завершения войны в Украине должен определять Киев.

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