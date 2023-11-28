Накануне вотума недоверия управе в Кохтла-Ярве сменились два депутата горсобрания

Член партии Короткова входила во фракцию центристов, а беспартийный Аббасов являлся внефракционным депутатом и поддерживал возглавляемую Вирве Линдер горуправу, которой во вторник, 28 ноября, планируют выразить недоверие.

Короткову на три месяца заменит беспартийная Раиса Баженова, а Аббасова - заместитель председателя Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Иветта Саккарт.

Во вторник, 28 ноября, Кохтла-Ярвеское горсобрание рассмотрят вотум недоверия горуправе под руководством Линдер. Если вотум пройдет, то на том же заседании выберут нового мэра, которым, скорее всего, станет социал-демократ Хенри Казело.

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