Исследователь изданию Aftonbladet: реакция Финляндии – именно то, чего добивалась Россия

Россия добилась своей цели спровоцировать Финляндию, комментирует ситуацию на восточной границе исследователь Института международных отношений Маргарита Завадская шведскому изданию Aftonbladet .

– Россияне провоцируют финнов, а финны ведутся. Трюк удался, – говорит Завадская в интервью Aftonbladet.

Она расценивает гибридное влияние России как запланированную кампанию в преддверии мартовских выборов президента РФ.

По словам Завадской, закрытие границ может негативно повлиять на отношение россиян к Финляндии и Западу в целом, в том числе и тех, кто критикует российскую власть.

Она обращает внимание на то, что российские чиновники не признают в своих действиях гибридного влияния или провокации.

– Россияне того же мнения, их реакция – „что же финны творят!?“ Они расценивают закрытие границ как признак враждебной настроенности Финляндии к России, что может только поспособствовать Путину на президентских выборах, – говорит Завадская.

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