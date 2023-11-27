В Париже начался суд по делу о жестоком убийстве учителя

Спустя три года после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати в суде в французской столице в понедельник, 27 ноября, начался процесс в отношении шести подростков, которых подозревают в причастности к обезглавливанию в 2020 году учителя, показавшего на уроке в колледже карикатуры на пророка Мухаммеда. Все слушания в суде по делам несовершеннолетних пройдут за закрытыми дверями в соответствии с французским законодательством.

Обвиняемые - шесть школьников

Обвиняемые прибыли в суд с закрытыми масками и капюшонами лицами в сопровождении родственников. СМИ не разрешается раскрывать их личности, отмечает AP. Как указывает далее агентство, среди фигурантов дела - девушка, которой на момент убийства Пати было 13 лет. Она обвиняется в распространении ложных утверждений о том, что учитель попросил мусульман поднять руки и выйти из класса, прежде чем показал карикатуры на пророка. Расследование показало, что в тот день ее не было в классе, а Пати не обращался с такой просьбой.

Пятеро других фигурантов - также учащиеся колледжа, в котором работал Самюэль Пати. На момент преступления им было от 14 до 15 лет. Они обвиняются в преступном сговоре с целью подготовки к насильственным действиям с отягчающими обстоятельствами. По данным следствия, они ждали Пати несколько часов на выходе из школы и подтвердили его личность убийце в обмен на обещания вознаграждения в размере 300-350 евро. Следствие установило, что убийца знал имя учителя и адрес, но не мог сам идентифицировать его. Всем обвиняемым грозит до 2,5 года тюрьмы. Решение планируется огласить 8 декабря.

Еще один процесс пройдет позже

Кроме того, ожидается еще один процесс в отношении восьми взрослых, обвиняемых в причастности к убийству Самюэля Пати. Некоторые из них, по данным прокуратуры, непосредственно участвовали в подготовке преступления.