„Адская боль.... люди проезжают мимо...“ В Нарве растет количество травм из-за гололеда

Наталия Магеррамова, старший специалист по благоустройству отдела коммунального хозяйства и строительства нарвской городской управы, рассказала, что проезжую часть и тротуары в городе обрабатывают специальными материалами, если есть вероятность гололеда. По ее словам, подрядчик сначала убирает и при необходимости посыпает солью проезжие дороги в центре города, например, Таллиннское шоссе, проспект Кангеласта, Петровскую площадь и частично улицы на Кренгольме, затем приводят в порядок проезжие дороги нецентральной части города, затем уже очередь доходит до внутриквартальных дорог. Проезжую часть обрабатывают солью, а пешеходные дорожки по необходимости посыпают крошкой или песком. Сотрудники городской управы три раза в неделю проверяют, как работает подрядчик. Магеррамова уточнила, что у компании, которая убирает дороги в Нарве, по договору есть определенное время для наведения порядка в соответствии с погодными условиями. Например, после снегопада, согласно государственному постановлению „Требование к состоянию дорог“, цикл уборки составляет 24 часа, и на выполнение общих требований к дорогам дается 36 часов.

В случае со Светланой звонок в Центр тревоги поступил в 17:50 от мужчины, который заметил падение женщины. В 17:53 Центр тревоги передал сообщение скорой помощи. В 18:03 бригада была уже на месте. Но, к сожалению, выяснилось, что адрес был указан некорректно, и врачи не смогли найти пострадавшую. Они перезвонили в Центр тревоги. Его специалист смог уточнить у мужчины правильный адрес и сообщил его врачам бригады скорой помощи. Уже в 18:08 медики были рядом с женщиной и начали оказывать ей помощь. В 18:21 пострадавшую, которая жаловалась на сильную боль в голеностопном суставе, с наложенной шиной доставили в больницу.

Гужовский рассказал, что скорая помощь должна выехать на место происшествия за минуту, если это серьезный случай, и за три минуты, если Центр тревоги не сообщает о критичности ситуации. Конечно, может быть так, что в городе нет ни одной машины скорой помощи. Например, одна бригада уехала в Нарва -Йыэсуу, другая повезла пациента в Таллинн и т.п. Но, по словам Евгения, такое бывает редко. Поэтому, как правило, машины скорой помощи доезжают до нуждающихся людей за 5-10 минут в пределах города, за 15 минут - в регионе.

Евгений Гужовский, руководитель скорой помощи Нарвской больницы, говорит, что в ноябре статистика по травмам всегда растет. Так, например, в этом году в Нарве в ноябре уже случилось 18 травм в результате падений на улице. Для сравнения - в сентябре было зафиксировано семь травм за этот же промежуток времени. Они были связаны в основном с падением с самокатов.

Двое из них вызывали скорую помощь и уезжали, и только один остался с упавшей женщиной до приезда бригады врачей. „Остановился, подложил оледеневшей Свете под спину куртку, из машины принес подушку ей под голову и дождался вместе с ней скорую, успокаивая и поддерживая ее,“ - пишет в фейсбуке Александра. „Адская боль, проезжая часть....люди проезжают мимо...“ - автор поста назвала это происшествие ужасной ситуацией.

По словам специалиста горуправы, горожане не звонили в отдел коммунального хозяйства и строительства с жалобами на то, что тротуары и проезжие дороги в Нарве скользкие и плохо убираются. Однако, если посмотреть нарвские группы в фейсбуке, то можно найти много постов-жалоб на состояние дорог. Например, нарвитяне описывают ситуации, когда детям приходится идти в школу чуть ли не по проезжей части, потому что по тротуару невозможно - он не убран от снега. По таким же дорогам под сигналы водителей люди идут в магазин и по другим делам.

Как быть, если вы - свидетель происшествия

Как же быть, если вы стали свидетелем какого-либо происшествия на дороге или на тротуаре. Руководитель скорой помощи Нарвской больницы объясняет, что если вы увидели упавшего на улице человека, конечно, стоит к нему подойти. Даже, по словам Евгения Гужовского, если этот человек выглядит как бомж, не факт, что он просто пьян, возможно, у него какой-то приступ и ему нужна помощь. Или он пьян, но рискует замерзнуть зимой. Первое, что нужно понять - в сознании человек или нет.

Обязательно сразу звонить по номеру 112. Если сознания у лежащего на земле человека нет, то пострадавшего важно перевернуть набок, чтобы в случае рвоты, например, он не задохнулся.

„Обязательно сразу звонить по номеру 112, - говорит Гужовский. - Если сознания у лежащего на земле человека нет, то пострадавшего важно перевернуть набок, чтобы в случае рвоты, например, он не задохнулся. Если человек в сознании, то узнать, что случилось и какая помощь нужна, нет ли кровотечения. Если есть большое кровотечение - артериальное - то помочь его остановить, но аккуратно в целях и своей безопасности тоже. Если крови нет, то понять, есть ли переломы. При переломах нельзя человека двигать. За исключением того случая, если пострадавший без сознания и есть риск нарушения дыхания“.