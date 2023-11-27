Правдиво ли видео, на котором три француженки избивают толпу мигрантов в подземном переходе?

На кадрах 30-секундной видеозаписи видно, как три девушки спускаются в переход и сталкиваются с десятком мужчин, которые начинают хватать их за руки и что-то выкрикивать. Далее завязывается драка, в ходе которой девушки раскидывают своих обидчиков, демонстрируя недюжинные навыки самообороны. Затем девушки убегают, оставляя мужчин валяться на земле в тщетных попытках встать на ноги. На видеозаписи ничто не говорит о том, где именно всё случилось, однако интернет-пользователи пишут, что конфликт произошёл в Париже между „хрупкими француженками“ и „арабским населением“. На видеоролике указана дата съёмки — 1 ноября 2023 года. Видеозапись опубликовали многие информационные и развлекательные порталы. Она набрала сотни тысяч просмотров в соцсетях („ВКонтакте“, X, Facebook, Telegram и др.). Делились ею и пользователи блог-платформ (например, „Дзен“ и LiveJournal).

„Проверено“ не удалось обнаружить в авторитетных французских СМИ никакой информации о нападении толпы мигрантов на девушек в пешеходном переходе в начале ноября 2023 года. Кроме того, в англоязычном сегменте интернета, в отличие от русскоязычного, нет консенсуса о том, где именно это произошло. Например, в аккаунте Моссада в соцсети X в подписи к видео говорится, что речь идёт об израильтянках, хотя в израильских СМИ также нет никаких новостей о подобном инциденте.

Сам ролик вызывает некоторые вопросы и подозрения в постановочности, так как, во-первых, вся драка, как нарочно, происходит в поле зрения камеры, прямо по центру кадра, а во-вторых, видео снято в вертикальном формате, как будто изначально для публикации в TikTok или Instagram. Кроме того, на видео есть звук, что достаточно нетипично для городских камер видеонаблюдения.