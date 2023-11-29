Как поездка в Ида-Вирумаа помогла знаменитому художнику пережить страшную депрессию?

Иван Шишкин приезжает в Гунгербург в 80-е годы XIX века. Точнее, он поселится в Меррекюле на даче своего ученика, художника Николая Хохрякова. Великий художник переживал страшную депрессию, связанную с личной трагедией.

В 1873 году он потеряет своего ученика Федора Васильева, год спустя умрет его жена Евгения Александровна Васильева, затем умрут два его сына. Тяжелые утраты судьбы так подействовали на него, что он бросил живопись, уединился. Друзья устраивают его преподавать в Академию художеств, где в начале 1880 года он найдет свою вторую любовь - художницу Ольгу Лагоду и женится на ней. Но в 1882 году при родах она умрёт, оставив художнику дочь. Он чуть не сойдет с ума.

Его спасет его ученик Николай Хохряков, у которого была дача в Меррекюле и куда он позовет в гости Ивана Шишкина. Шишкин проведет здесь 15 сезонов подряд и будет писать, писать и писать. „Целый день брожу с ружьем и блокнотом по лесным дебрям, места такие же, как на Валааме: лес, болота, обрывы. И любо мне в этом краю и дорого“. Под одной из сосен он создал себе импровизированное место работы: из сучьев, травы, мха, старых пней художник делал стульчик и мольберт.

А сосна была очень необычная - раскидистая, с огромной кроной, она сохранилась до сих пор. Для него это была своеобразная терапия, в Усть-Нарве он создаст огромное количество своих великих работ: „Меррекюль“, „Приморский берег“, „Лес“, „На берегу моря“, „Берег Удрии“, „Дубы и березки“, „Земляника в сосновом лесу“, „У берегов финского залива“, „На берегу моря“ и многие другие. И. И. Шишкин бывает в Гунгербурге, в Меррекюле часто посещает знаменитого русского писателя Н.С. Лескова, с которым водил дружбу.

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