Границу пока не закрывают. Но все может быстро измениться(29)
В прошедшие выходные на погранпункте в Нарве не было групп мигрантов, которые незаконно пытались бы пересечь границу с сопровождением представителей российской стороны. При этом пограничники не впустили в страну 53 неблагонадежных иностранцев. В целом, поток людей, переходящих границу, увеличился за эти дни с 4000 до 5000 в сутки.
Эрик Пургель, начальник пограничного бюро Идаской префектуры, рассказал, что 25-26 ноября на юго-восточных пунктах пропуска было отказано во въезде одному россиянину и четырем молдаванам. На пункте пропуска „Нарва-1“ пограничники не впустили в страну 53 граждан других стран. 46 - из Молдовы, по два - из России и Украины, по одному - из Колумбии, Египта и Армении. Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие документов, необходимых для въезда, неясные показания о цели поездки или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они были возвращены в Россию.
„Мы очень бдительны по отношению ко всем, кто пересекает границу, мы проверяем документы, автомобили и людей, и если у кого-то нет визы или других оснований для въезда, мы отправляем его обратно с погранпункта, PPA готов пресечь любую попытку перехода границы лицами, не имеющими законных оснований для въезда в Эстонию“, - сказал Эрик Пургель.
По словам начальника пограничного бюро Идаской префектуры, они задействуют в настоящее время большое количество своих сотрудников. „Решение Финляндии закрыть четыре южных пункта пропуска может привести к тому, что некоторые из тех, кто пытается попасть в Европу через Финляндию, будут перенаправлены на эстонскую границу, - прокомментировал Эрик Пургель. - Мы готовы к тому, что на пограничном пункте в Нарве может значительно возрасти давление со стороны лиц ближневосточного и африканского происхождения, стремящихся попасть в Европу без законных оснований. Мы активно обмениваемся информацией с нашими партнерами, разместили на границе дополнительный персонал и необходимые заграждения“.
Пограничники готовятся к тому, чтобы в случае необходимости быстро закрыть погранпункт. На автомобильном пункте пропуска уже перекрыли две полосы для движения, а на пешеходном пункте пропуска „Нарва-2“, который в настоящее время не работает для перехода, Департамент полиции и погранохраны укрепляет заграждения на мосту, чтобы его нельзя было использовать для незаконного пересечения границы.
Начальник пограничного бюро Идаской префектуры еще раз напомнил, что он не рекомендует в настоящее время ехать в Россию, так как РРА не сможет заранее проинформировать людей о закрытии границы в Нарве. Такое решение может быть принято в кратчайшие сроки, если сложится чрезвычайная ситуация. „Поэтому для возвращения в Европу человеку, отправившемуся в Россию, возможно, придется воспользоваться другим, значительно более удаленным пунктом пересечения границы“, - уточнил Пургель. И добавил: „Мы настоятельно призываем вас не посещать Россию - это государство-агрессор, непредсказуемое и стремящееся причинить вред и неудобства своим соседям и их населению“.
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