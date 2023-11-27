Границу пока не закрывают. Но все может быстро измениться

Эрик Пургель, начальник пограничного бюро Идаской префектуры, рассказал, что 25-26 ноября на юго-восточных пунктах пропуска было отказано во въезде одному россиянину и четырем молдаванам. На пункте пропуска „Нарва-1“ пограничники не впустили в страну 53 граждан других стран. 46 - из Молдовы, по два - из России и Украины, по одному - из Колумбии, Египта и Армении. Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие документов, необходимых для въезда, неясные показания о цели поездки или в ходе беседы выяснялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, они были возвращены в Россию.

„Мы очень бдительны по отношению ко всем, кто пересекает границу, мы проверяем документы, автомобили и людей, и если у кого-то нет визы или других оснований для въезда, мы отправляем его обратно с погранпункта, PPA готов пресечь любую попытку перехода границы лицами, не имеющими законных оснований для въезда в Эстонию“, - сказал Эрик Пургель.

По словам начальника пограничного бюро Идаской префектуры, они задействуют в настоящее время большое количество своих сотрудников. „Решение Финляндии закрыть четыре южных пункта пропуска может привести к тому, что некоторые из тех, кто пытается попасть в Европу через Финляндию, будут перенаправлены на эстонскую границу, - прокомментировал Эрик Пургель. - Мы готовы к тому, что на пограничном пункте в Нарве может значительно возрасти давление со стороны лиц ближневосточного и африканского происхождения, стремящихся попасть в Европу без законных оснований. Мы активно обмениваемся информацией с нашими партнерами, разместили на границе дополнительный персонал и необходимые заграждения“.