МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: Россия пробует „дрессировать“ Запад и провоцировать неконтролируемый хаос

Война в Украине стала „звездным часом“ российской пропаганды. Мир столкнулся с беспрецедентным явлением – трансляцией в режиме 24/7 искаженной картины мира, в которой Россия предстает уникальной „Северной цивилизацией“, а все остальные – всего лишь „приложениями“ к ней, какими-то „трансформаторами“, используя ультрасовременный лексикон российского президента Путина, пишет Евген Цыбуленко.