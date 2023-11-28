Мнение
28.11.2023, 09:45

МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: Россия пробует „дрессировать“ Запад и провоцировать неконтролируемый хаос

 
Фельетон
Евген Цыбуленко
профессор права
Russia Daily Life
Russia Daily Life
ФОТО: Dmitri Lovetsky | AP

Война в Украине стала „звездным часом“ российской пропаганды. Мир столкнулся с беспрецедентным явлением – трансляцией в режиме 24/7 искаженной картины мира, в которой Россия предстает уникальной „Северной цивилизацией“, а все остальные – всего лишь „приложениями“ к ней, какими-то „трансформаторами“, используя ультрасовременный лексикон российского президента Путина, пишет Евген Цыбуленко.

Тотальная изоляция от „загнивающего Запада“, его „тлетворного влияния“, ЛГБТ и новейших технологий – идея-фикс нынешнего российского руководства.

Списавший диплом с „Википедии“ российский Z-певец SHAMAN некоторое время назад пытался напугать Запад, картинно нажав под песню „Я – русский“ „красную кнопку“ на концерте в поддержку СВО, выборов и чего-то там еще.

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