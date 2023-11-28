МНЕНИЕ | Хрупкое равновесие перед бурей. В России нарастают антивоенные настроения

Путин против войны

Ожидается, что Владимир Путин заявит о своем выдвижении в президенты 14 декабря, на запланированном, по сведениям источников РБК, его главном пропагандистском шоу — ежегодной „Прямой линии“. На ней Путин обычно отвечает на заранее согласованные вопросы специально отобранных „простых россиян“. В этом году это шоу будет совмещено с еще одним — „большой пресс-конференцией“, на котором он тоже отвечает на заранее согласованные вопросы отобранных журналистов. Через три дня после „прямой линии“ — 17 декабря — пройдет съезд путинской партии „Единая Россия“. Он будет посвящен только одному — поддержке кандидата Путина.