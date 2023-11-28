28.11.2023, 13:02
МНЕНИЕ | Хрупкое равновесие перед бурей. В России нарастают антивоенные настроения(4)
ФОТО: Reuters/Scanpix/LETA
Владимир Путин до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Кремль молчит о войне, но разрешает проверенным либеральным кандидатам в президенты выступать против нее. Две трети россиян поддерживают переговоры и прекращение огня. Победа Путина на выборах может привести к беспрецедентному кризису и протестам в России. Что происходит в России? Delfi проанализировал результаты последних опросов общественного мнения в России и опросил российских оппозиционных экспертов и политиков.