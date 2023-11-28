Мнение
28.11.2023, 13:02

МНЕНИЕ | Хрупкое равновесие перед бурей. В России нарастают антивоенные настроения

 (4)
Лев Кадик
журналист
ФОТО: Reuters/Scanpix/LETA

Владимир Путин до сих пор не выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Кремль молчит о войне, но разрешает проверенным либеральным кандидатам в президенты выступать против нее. Две трети россиян поддерживают переговоры и прекращение огня. Победа Путина на выборах может привести к беспрецедентному кризису и протестам в России. Что происходит в России? Delfi проанализировал результаты последних опросов общественного мнения в России и опросил российских оппозиционных экспертов и политиков.

Путин против войны

Ожидается, что Владимир Путин заявит о своем выдвижении в президенты 14 декабря, на запланированном, по сведениям источников РБК, его главном пропагандистском шоу — ежегодной „Прямой линии“. На ней Путин обычно отвечает на заранее согласованные вопросы специально отобранных „простых россиян“. В этом году это шоу будет совмещено с еще одним — „большой пресс-конференцией“, на котором он тоже отвечает на заранее согласованные вопросы отобранных журналистов. Через три дня после „прямой линии“ — 17 декабря — пройдет съезд путинской партии „Единая Россия“. Он будет посвящен только одному — поддержке кандидата Путина.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии