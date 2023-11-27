СМИ: Власти Финляндии планируют полностью закрыть границу с Россией

Как пишет HS, правительство Финляндии планировало закрыть границу еще на прошлой неделе, сохранив при этом возможность подавать прошение о предоставлении убежища, например, в аэропорту Хельсинки, передает „Медуза“.

Тем не менее, инициатива не прошла проверку на соответствие конституции страны и законодательству Евросоюза. В частности, вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен выступил против, отметив, что предлагаемая мера не гарантирует сохранность права подать заявление о международной защите.

Однако позднее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия полностью закроет границу с Россией, если этого потребуют интересы национальной безопасности, а министр финансов Риикка Пурра написала в личном блоге, что правительство должно принять решение о закрытии границ, независимо от позиции министерства юстиций.

Власти Финляндии решили закрыть почти все КПП на границе с Россией (кроме одного в Мурманской области) из-за возросшего числа граждан третьих стран, пытавшихся пересечь финскую границу без необходимых документов. При этом в пограничной службе Финляндии отмечали, что с недавних пор российские пограничники стали пропускать со своей стороны людей, у которых не было необходимых для прохождения границы документов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .