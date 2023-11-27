СМИ: Власти Финляндии планируют полностью закрыть границу с Россией(4)
Правительство Финляндии собирается полностью закрыть восточную границу, чтобы ограничить поток просителей убежища с территории РФ, пишут Helsingin Sanomat и Ilta Sanomat.
Как пишет HS, правительство Финляндии планировало закрыть границу еще на прошлой неделе, сохранив при этом возможность подавать прошение о предоставлении убежища, например, в аэропорту Хельсинки, передает „Медуза“.
Тем не менее, инициатива не прошла проверку на соответствие конституции страны и законодательству Евросоюза. В частности, вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен выступил против, отметив, что предлагаемая мера не гарантирует сохранность права подать заявление о международной защите.
Однако позднее премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что Финляндия полностью закроет границу с Россией, если этого потребуют интересы национальной безопасности, а министр финансов Риикка Пурра написала в личном блоге, что правительство должно принять решение о закрытии границ, независимо от позиции министерства юстиций.
Власти Финляндии решили закрыть почти все КПП на границе с Россией (кроме одного в Мурманской области) из-за возросшего числа граждан третьих стран, пытавшихся пересечь финскую границу без необходимых документов. При этом в пограничной службе Финляндии отмечали, что с недавних пор российские пограничники стали пропускать со своей стороны людей, у которых не было необходимых для прохождения границы документов.
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