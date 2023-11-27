Женщин в Ласнамяэ приглашают на скрининговое обследование

„При быстром темпе нашей повседневной жизни мы обычно обращаемся к врачу только тогда, когда у нас что-то болит, и последствия этого могут быть весьма плачевными. На самом деле очень важно заботиться о своем здоровье и регулярно проходить обследования. К нам приехал маммографический автобус, чтобы жительницы Ласнамяэ смогли пройти обследование без лишних временных затрат“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В 2023 году на скрининговое обследование рака молочной железы приглашены женщины 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 и 1973 годов рождения. Маммографический автобус будет ожидать жительниц Ласнамяэ возле торгового центра Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) с 4 по 15 декабря 2023 года и во дворе Medicum AS (ул. Пунане, 61) с 18 по 29 декабря 2023 года. Прийти на скрининг можно в рабочий день с 8.30 до 17.00.

Чтобы принять участие в обследовании, необходимо предварительно записаться на прием через общегосударственную регистратуру (digiregistratuur.ee) или по телефону 627 4470.

Обследование занимает около 20 минут и может быть немного неприятным, но не болезненным. Придя на обследование, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Для женщин, имеющих медицинскую страховку, скрининг проводится бесплатно. После оказания услуги маммографический автобус выставит счет Кассе здоровья.

Следует помнить, что в маммографическом обследовании могут принять участие женщины, чей год рождения попадает в целевую группу скрининга и чье место жительства на момент получения приглашения/рассылки указано как Эстонская Республика. Электронное приглашение будет отправлено лицам, входящим в целевую группу скрининга, чей адрес электронной почты eesti.ee направлен на их личный адрес электронной почты или зарегистрирован в регистре населения. Если вы не получили приглашение на свой адрес электронной почты, необходимо проверить свои контактные данные на сайте eesti.ee.