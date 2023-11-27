„Ракеты из стиральных машин и самокатов“. Правда и мифы о новом русском оружии

Еще одно доказательство присутствия иностранной начинки видим внутри российского беспилотника „Орлан-10“. Его оптическая система более компактна и выглядит как маленькая черная коробочка с видеообъективом. Россия заявляет, что это чисто отечественное изделие.

„Вот когда не серийная камера – это может свидетельствовать о том, что у них есть недостаток именно серийных камер, и они пытаются уже определенное замещение сделать. А недостаток серийных камер уже может говорить о том, что у них проблемы с производством. Логично же?“, — рассуждает капитан Рудык.

Капитан Рудык говорит, что в некоторых случаях видно, что санкционное давление сработало, и российский производитель не смог поставить на беспилотник то, что планировалось, а вынужден был в экстренном порядке искать замену. Теоретически, это могут быть те же уличные камеры видеонаблюдения.

Однако это оптическая система из новейшего российского беспилотника-разведчика, массово используемого на поле боя.

„Это камера из российского БПЛА „Элерон-3СВ“. Она достаточно простенькая, однако вся ее электроника, микрочипы – импортные“, – представитель Центра трофейного вооружения берет в руки предмет, похожий на обычную камеру видеонаблюдения, которые ставят на дома.

Но, возвращаясь к вопросу „начинки“ этого вооружения, Андрей Рудык становится серьезным. Один из главных его выводов – даже в условиях санкций Россия продолжает массово использовать западные высокотехнологичные компоненты в своем оружии.

„Не забудьте помыть руки, после того, как коснулись этого“, – полушутя говорит капитан, имея в виду, что военные трофей часто бывают изъяты у погибших солдат.

Именно это учреждение изучает, из каких комплектующих состоит новейшее русское оружие и анализирует, как ему противодействовать.

Это российские трофеи, взятые украинцами, а капитан Рудык – уполномоченный представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба ВСУ .

Молодой капитан Вооруженных сил Украины Андрей Рудык достает из обычной хозяйственной сумки один за другим электронные устройства из российской военной техники и осторожно раскладывает их на столе.

Но это не так. Хитрость РФ выдают едва заметные детали. В частности, качество пайки на микросхемах.

„Пайка уже не российская. Российскую пайку от иностранной очень просто отличить, потому что она более грубая, менее квалифицированная“, – объясняет Рудык.

Если пайка не российская, то, соответственно, и сама плата, и микросхемы на ней тоже иностранные, несмотря на то, что на них могут быть надписи на русском языке.

„Иностранный след“

Такая же ситуация с другими „высокотехнологичными“ изделиями, которыми кичится Кремль. Представитель центра трофейного вооружения указывает на довольно массивную белую коробку – это тепловизионное устройство с танка Т-90М „Прорыв“, гордости российского оборонпрома.

Это основной боевой танк вооруженных сил РФ, даже отправлявшийся на экспорт в другие страны.

„Т-90М „Прорыв“ – это лучший танк в мире“, – безапелляционно заявлял президент Владимир Путин.

Но, опять же, его электроника – не российская, несмотря на то, что хочет такой казаться.

„Полностью все импортное, российского здесь ничего нет“, – резюмирует Андрей Рудык, показывая аккуратные платы тепловизора.

Он отмечает, что Россия пытается всячески скрыть этот факт, затирая, например, лазером маркировку на процессорах. Но украинцы специалисты уже научились восстанавливать эту информацию.

Проблемы у россиян возникают даже с созданием таких относительно простых устройств, как военные рации и планшеты, говорит представитель генштаба ВСУ.

Андрей Рудык берет со стола разбитый планшет, который выглядит довольно массивно и громоздко.

Это персональный компьютер командира военной разведки, являющийся частью комплекса „Стрелец“. Минобороны России заявляет его как исключительно российскую разработку.

Но под крышкой планшета снова виден иностранный след.

„Если корпус снять – это полностью технология, скопированная с иностранных технологий. – говорит капитан Рудык. – Все скопировано полностью с чужого, не русское. То есть они его разве что у себя собирают, в новый корпус одевают“.