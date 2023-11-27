Пропущенные уроки и больничные родителей: Как укрепить иммунитет ребенка и поддержать его здоровье зимой?
В наших широтах в период роста заболеваний, который длится с осени по весну, наибольшему риску частых вирусных инфекций подвержены дети небольшого возраста. Что можно предпринять, чтобы предотвратить вирусные заболевания и как поддержать иммунитет маленького ребенка – обо все этом рассказывает провизор аптеки Benu Эльваского центра здоровья Маргет Раукас.
По словам провизора, маленькие дети чаще болеют вирусными заболеваниями, поскольку в детских учреждениях они гораздо плотнее контактируют друг с другом, чем взрослые люди. „Здоровые дети раннего возраста в первые годы жизни могут переболеть различными вирусными заболеваниями 6-12 раз. Довольно типично, когда маленький ребенок, выздоравливая от одного вируса, может заболеть другим, и поэтому создается впечатление, что дети этого возраста все время болеют“, - объясняет Раукас.
Существуют сотни наиболее распространенных вирусов, угрожающих маленьким детям, и они распространяются при чихании, также при насморке, через кашель и слюну, а ротавирусы могут распространяться через рвоту или понос. „Обычно латентный период заражения вирусом и заболевания составляет от нескольких дней до трех недель. Когда вирусное заболевание уже захватило организм, то оно как правило протекает довольно остро, принося с собой ряд неприятных симптомов – в зависимости от типа вируса – например, это может быть заложенность или же обильные выделения из носа, покраснение глаз и большое слезотечение, боль в ушах, а также чуть реже боль в горле, мышечная боль, кожная сыпь, понос, рвота, общее недомогание или озноб, а также быстрое повышение температуры“, — перечисляет провизор.
В развитии личности решающем периодом считаются первые три года жизни, когда, помимо вирусных заболеваний, дети очень восприимчивы к научению.
„Гете также сказал, что больше всего в своей жизни он узнал в течение первых трех лет своей жизни. Поэтому очень легко научить маленького человека правильной гигиене – например, кашлять и чихать в салфетку, а после выбрасывать ее в мусор или чихать хотя бы в рукав, обязательно мыть руки в разных ситуациях, и даже вплоть до того, чтобы научить в определенных ситуациях не делиться едой“, — приводит примеры важных навыков Раукас, с помощью которых родители могут помочь своим детям лучше защитить себя от вирусных заболеваний. Вакцинация помогает против некоторых вирусных заболеваний с тяжелыми осложнениями
Предотвратить распространение вирусов дома можно с помощью простых советов. „Эффективнее контролировать распространение вирусов можно, например, делая чаще влажную уборку, проветривая помещения, готовя домашнюю еду и оказывая эмоциональную поддержку ребенку“, - говорит провизор.
Лучший способ уберечься от сезонных вирусных заболеваний – это полноценный сон, сбалансированное питание и ежедневное пребывание на свежем воздухе. По словам Раукас, ребенку дошкольного возраста необходимо примерно 1-3 часа полуденного сна и в среднем 10 часов ночного сна. „Питание должно быть 4-х разовым, и необходимо гулять на свежем воздухе не менее 1 часа каждый день“, — добавляет она.
Некоторые вирусные заболевания, такие как эпидемический паротит (свинка), корь, краснуха, ветряная оспа или грипп, сегодня можно предотвратить с помощью иммунизации. „Как и любое другое лекарство, вакцины также могут иметь побочные эффекты, но в основном они легко переносимые и ограничиваются покраснением в месте инъекции и/или повышением температуры. Тяжелые реакции встречаются крайне редко“, - отмечает Раукас и указывает, что при заболевании инфекциями, которые включены в программу вакцинации, обычно возникают серьезные осложнения. „В конечном итоге польза от вакцинации перевешивает потенциальный вред“, — отмечает она.
Сбалансированное питание поддерживает иммунную систему
С точки зрения укрепления иммунитета и взрослым, и детям весьма важно следить за своим ежедневным рационом. „В наш осенне-зимний период витамин D является одним из самых необходимых – его можно найти, например, в жирной рыбе (форель, лосось, сардины, тунец) или грибах (лисички) и молочных продуктах, обогащенных соответствующим витамином, которые также являются основными источниками кальция“, — рассказывает провизор. Она добавляет, что одним из самых необходимых минералов, помогающих защитить слизистую оболочку от сезонных вирусных заболеваний, является цинк (Zn), который мы получаем из красного мяса, птицы, фасоли и орехов.
Провизор подчеркивает, что хорошо функционирующее пищеварение обеспечивает регулярное усвоение питательных веществ, витаминов и минералов. „Баланс хороших и плохих бактерий в кишечнике поддерживается достаточным употреблением кислых или ферментированных продуктов (кефир, йогурты, квашеная капуста) и продуктов, богатых клетчаткой (спаржа и другие овощи). Один напиток из камы мог бы быть ежедневно в меню ребенка“, — говорит Раукас.“Также стоит включить в рацион вашего ребенка семечки, орехи, растительные масла и рыбу, чтобы усвоить из них ценные жирные кислоты Омега-3 и витамин Е. Маленьким детям на десерт полезны разные фрукты – как свежие, так и сушеные“, — добавляет провизор.
По мнению аптекаря, стоит избегать или минимально употреблять обработанные продукты, в которые добавлены усилители вкуса, глюкозо-фруктозные сахара, консерванты и другие ненужные добавки, обработка которых является дополнительной нагрузкой на организм.
„В нашем климате обязательно нужно давать витамин D детям раннего возраста – либо в виде отдельных капель, либо вместе с пробиотиками. Иногда необходимо также добавить витамин В12, важный для кроветворения, но его необходимость определяется по анализу крови. Потребность в других пищевых добавках или витаминных препаратах может возникнуть и в том случае, если ребенок очень разборчив в еде“, - отмечает Раукас.
Если болезнь уже наступила
При борьбе с вирусными заболеваниями очень важно обеспечивать ребенка достаточным количеством жидкости и следить за тем, чтобы он пил и ходил в туалет чаще обычного, потому что это способствует очищению организма от вирусов и помогает в борьбе с высокой температурой.
„Для уменьшения боли и температуры маленьким детям подходят сиропы или свечи, содержащие парацетамол или ибупрофен и в обоих случаях верные дозы препарата следует подбирать в соответствии с весом ребенка“, — отмечает Раукас.
По словам провизора, при сильной заложенности носа помогают капли ксилометазолина, которые можно применять с 2-летнего возраста и в течение короткого периода - 5-7 дней - до 3 раз в день.
В некоторых случаях более легкие вирусные заболевания могут перерасти в бактериальные, которые уже являются более серьезными и требуют лечения антибиотиками. К врачу стоит обратиться при обострении заболевания или появлении новых симптомов. „Если есть боль в ухе или другая боль, которая не проходит при применении парацетамола или ибупрофена, и ребенок постоянно плачет, у него высокая температура, которая не снижается в течение 48 часов, постоянная рвота и понос, он отказывается от питья, а также если количество мочи или подгузников уменьшается вдвое“, — перечисляет провизор те случаи, когда необходима консультация врача. Она подчеркивает, что скорую помощь следует вызывать немедленно, если у ребенка затруднено дыхание, у него бледная кожа или если ребенок очень вялый.
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