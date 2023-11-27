Пропущенные уроки и больничные родителей: Как укрепить иммунитет ребенка и поддержать его здоровье зимой?

По словам провизора, маленькие дети чаще болеют вирусными заболеваниями, поскольку в детских учреждениях они гораздо плотнее контактируют друг с другом, чем взрослые люди. „Здоровые дети раннего возраста в первые годы жизни могут переболеть различными вирусными заболеваниями 6-12 раз. Довольно типично, когда маленький ребенок, выздоравливая от одного вируса, может заболеть другим, и поэтому создается впечатление, что дети этого возраста все время болеют“, - объясняет Раукас.

Существуют сотни наиболее распространенных вирусов, угрожающих маленьким детям, и они распространяются при чихании, также при насморке, через кашель и слюну, а ротавирусы могут распространяться через рвоту или понос. „Обычно латентный период заражения вирусом и заболевания составляет от нескольких дней до трех недель. Когда вирусное заболевание уже захватило организм, то оно как правило протекает довольно остро, принося с собой ряд неприятных симптомов – в зависимости от типа вируса – например, это может быть заложенность или же обильные выделения из носа, покраснение глаз и большое слезотечение, боль в ушах, а также чуть реже боль в горле, мышечная боль, кожная сыпь, понос, рвота, общее недомогание или озноб, а также быстрое повышение температуры“, — перечисляет провизор.

В развитии личности решающем периодом считаются первые три года жизни, когда, помимо вирусных заболеваний, дети очень восприимчивы к научению.