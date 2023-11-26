Население Земли достигло восьми миллиардов

Чтобы вырасти в два раза, населению нашей планеты потребовалось меньше полувека: еще в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет. Но ожидается, что достижение следующего рубежа – в 9 миллиардов – займет около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста. Как следует из прогноза ООН, своего пика в 10,4 млрд человек население мира достигнет в 2080-х годах и уже останется на этом уровне до 2100 года.

В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70 процентов прироста населения происходит за счет стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причем в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90 процентов глобального роста.

Еще одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты ООН, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.

Особенности европейской демографии

Так, в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ОН) подсчитали, что в то время, как с 2000 по 2020 годы население мира выросло в целом на 22 процента (с 6,1 до 7,8 млрд), население стран, входящих в регион ЕЭК ООН за тот же период увеличилось менее чем на 10 процентов, с 1,2 до 1,3 млрд человек. А сейчас население региона ЕЭК ООН растет в четыре раза медленнее, чем в среднем по миру: на 0,14 процента в год по сравнению с 0,82 процента в год. При этом в нескольких странах региона – Болгарии, Хорватии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Польше и Румынии – население сокращается.