Население Земли достигло восьми миллиардов
Население Земли преодолело еще один важный рубеж: 15 ноября родился восьмимиллиардный житель нашей планеты. Целый ряд стран претендуют на то, что „юбилейный“ человек родился именно на их территории, передает ООН.
Чтобы вырасти в два раза, населению нашей планеты потребовалось меньше полувека: еще в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет. Но ожидается, что достижение следующего рубежа – в 9 миллиардов – займет около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста. Как следует из прогноза ООН, своего пика в 10,4 млрд человек население мира достигнет в 2080-х годах и уже останется на этом уровне до 2100 года.
В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70 процентов прироста населения происходит за счет стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причем в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90 процентов глобального роста.
Еще одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты ООН, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.
Особенности европейской демографии
Так, в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ОН) подсчитали, что в то время, как с 2000 по 2020 годы население мира выросло в целом на 22 процента (с 6,1 до 7,8 млрд), население стран, входящих в регион ЕЭК ООН за тот же период увеличилось менее чем на 10 процентов, с 1,2 до 1,3 млрд человек. А сейчас население региона ЕЭК ООН растет в четыре раза медленнее, чем в среднем по миру: на 0,14 процента в год по сравнению с 0,82 процента в год. При этом в нескольких странах региона – Болгарии, Хорватии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Польше и Румынии – население сокращается.
Согласно статистическим выкладкам, женщины в регионе ЕЭК ООН рожают в среднем по 1,7 ребенка, но этот показатель сильно варьирует от очень низких уровней, таких как всего 1,0 в Андорре, 1,1 на Мальте и 1,2 в Италии, Испании и Боснии и Герцеговине, до высокого среднего показателя в Таджикистане – 3,8 ребенка на женщину.
Данная картина свидетельствует о том, что ситуация не только во всем мире, но и в отдельных регионах весьма неоднородна. ООН и международному сообществу предстоит обратить пристальное внимание на то, как обеспечить устойчивое развитие и достойную жизнь людям, рождающимся в столь разных условиях.
Большие возможности при разумных инвестициях
В статье, опубликованной в преддверии этого важного демографического события, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что во многом оно стало возможным благодаря „прорывам в науке и улучшениям в сферах питания, здравоохранения и санитарии“. Вместе с тем он подчеркнул, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжелых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Все это порождает рост напряженности и разобщенности.
Гутерриш уверен, что в мире с населением в 8 миллиардов человек „для некоторых беднейших стран с наиболее высокими показателями прироста населения могут открыться невероятные возможности“. С учетом имеющихся демографических тенденций особо убедительно звучит призыв главы ООН, обращенный к развитым государствам: помочь бедным странам и странам с доходами ниже среднего уровня. В ООН отмечают, что даже относительно небольшие инвестиции в здравоохранение, образование, обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития могут преобразовать экономику и жизнь людей, решить многие из тех проблем, с которыми человечество может столкнуться по мере роста своей численности.
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