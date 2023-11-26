ВИДЕО | Россия объявила о массированном авиаударе с использованием „беспилотников нового типа“

Около 9:30 российские военные пресекли атаку четырех украинских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны. Аппараты сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны над Брянской, Смоленской и Тульской областями, сообщает РБК.

Этим утром 20 дронов сбили в пяти областях России — Московской, Смоленской, Брянской, Калужской и Тульской. Погибших нет. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что сбитый под Подольском аппарат намеревался атаковать Москву. Аэропорты Домодедово и Жуковский в течение часа утром приостанавливали работу, вскоре ограничения сняли

Сбитый дрон в Туле попал в жилой многоквартирный дом — пострадал один человек, у него резанные раны. В трех квартирах выбило стекла, серьезных повреждений здание не получило. Жителей пострадавшего подъезда эвакуировали, писал телеграм-канал Shot, детей и взрослых разместили в гостинице и детском саду.

В 67 регионах России полеты беспилотников запрещены.

В ночь на субботу Киев подвергся массированной атаке дронов-камикадзе.

В результате массированной атаки дронов-камикадзе на Киев и работы средств ПВО по воздушным целям произошло возгорание на территории детского сада, следует из сообщений мэра Виталия Кличко и главы городской военной администрации Сергея Попко.

„В жилом доме в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин“, — написал Мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.

В Голосеевском районе Киева обломки беспилотника упали на четырехэтажный жилой дом, информация о характере возможных разрушений и пострадавших уточняется, сообщили мэр Виталий Кличко и городская военная администрация.

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